南投青山茶冬茶比賽，莊佩君獲雙料特等獎。(記者蔡榮宗攝)

南投市農會二十日在微熱山丘村民市集辦理一一四年南投青山茶冬茶比賽頒獎典禮及農產品展售活動，由南投市農會理事長藍獻謀主持，縣府農業處長蘇瑞祥出席，並頒發縣長賀匾予勇奪烏龍茶組及新品種組雙料特等獎得主莊佩君，過程熱鬧隆重。

當天，南投市長張嘉哲、縣議員蔡宗智、張婉慈、農業部茶改場分場長黃正宗及多位市民代表、里長到場觀禮，立委游顥服務處、縣議員林儒暘服務處都派員參與。

蘇處長表示，南投茶世界香，南投縣有8大茶區，八卦山脈的青山茶也是其中之一，近年來在縣府及農會輔導，茶農透過茶園管理及技術、研發的精進改良下，賦予青山茶更佳的風味及特色，日益受到愛茶人士的青睞，在每年南投世界茶業博覽會中成果更是亮眼。

蘇處長指出，本次競賽在農業部農糧署茶及飲料作物改良場的輔導下，參賽的茶農全部納入農產品可追蹤系統QR-code，並配合政府政策進行茶葉農藥抽檢及導入產地抽檢，以茶及飲料作物改良場所建立判別國產和非國產(境外)茶葉的鑑別技術，以多重元素分析為主，並輔以感官品評鑑識及茶葉DNA分子鑑定等資料庫所建立之烏龍茶產地鑑別技術進行綜合研判。透過競賽活動提高茶農製茶技術及茶葉附加價值並維護茶農及消費者權益，輔導生產高品質茶葉，建立分級包裝與良好制度，提高本縣茶葉知名度，增進茶農收益，並落實優良烏龍茶安全高品質的理念。

評審農業部茶及飲料作物改良場簡靖華就此次評審結果報告指出，因受氣候變遷影響，今年冬茶生長期間降雨量偏低，導致茶芽生長速度較慢且不均，故採收期稍有延遲且部分減產；冬茶產製期間多為晴朗天氣，有利於製茶過程中茶菁萎凋及發酵之進行，對於冬茶香氣及滋味之表現有正面加分效果。

簡靖華說，此次參賽茶樣經評審後進入參等以上之得獎茶樣仍維持冬季青山茶之品質，烏龍組及新品種組特等獎皆由莊佩君女士贏得，烏龍組特等獎茶樣外觀墨黑緊結，茶湯水色金黃略帶琥珀，澄清明亮，香氣醇和烘焙度適中，滋味甘醇飽滿有餘韻；新品種特等獎茶樣外觀墨黑緊結，茶湯水色金黃清澈，烘焙適中帶有濃郁的帶有花果甜香，茶湯滋味甘甜鮮爽有活性，皆維持青山茶冬茶特色風味。

南投市農會表示，此次「一一四年南投青山茶冬茶比賽」，分為「新品種組」及「烏龍組」兩組，其數量合計分別為新品種組四十八件、烏龍組七十一件，特等獎均由青農莊佩君奪得。