南投青山茶冬茶頒獎 女青農莊佩君勇奪雙料特等獎

南投青山茶冬茶比賽頒獎，女青農莊佩君（中）拿下烏龍與新品種組雙料特等獎。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投青山茶冬茶比賽二十日舉行頒獎典禮，出身種茶世家的女青農莊佩君表現出色，包辦烏龍組與新品種組特等獎，成為大贏家。南投縣政府農業處長蘇瑞祥肯定茶農表現，希望透過茶園管理及技術的不斷精進改良，能賦予青山茶更佳的風味及特色，縣府會持續協助與輔導，提高南投縣茶葉知名度，同時增進茶農收益。

南投市農會二十日在微熱山丘村民市集辦理南投青山茶冬茶比賽頒獎典禮及農產品展售活動，由南投市農會理事長藍獻謀主持，縣府農業處長蘇瑞祥代表縣長許淑華出席，並頒發賀匾給烏龍茶組及新品種組雙料特等獎得主莊佩君；莊佩君由先生陪同，並開心帶著孩子上台領獎，氣氛熱鬧溫馨。南投市長張嘉哲、農業部茶改場分場長黃正宗及縣議員張婉慈、蔡宗智與多位市民代表、里長等也到場，向獲獎農友們道賀。

莊佩君是南投青山茶比賽常勝軍，此次她除了囊括烏龍組與新品種組冠軍，另外獲得多項頭等及參等，成為最大贏家。

蘇瑞祥表示，「南投茶、世界香。」南投縣有八大茶區，八卦山脈的青山茶是其中之一，青山茶雖非高海拔，但有其特有風味，近年來經縣府及農會輔導，茶農透過茶園管理及技術、研發的精進改良，日益受到愛茶人士的青睞，在每年的世界茶業博覽會中成果十分亮眼。此次競賽在農業部農糧署茶及飲料作物改良場的輔導下，參賽的茶農全部納入農產品可追蹤系統QR-code，並配合政府政策進行茶葉農藥抽檢及導入產地抽檢，以茶及飲料作物改良場所建立判別國產和非國產茶葉的鑑別技術。希望透過競賽活動，提高茶農製茶技術及茶葉附加價值，同時維護茶農及消費者權益。