南投青年開槓祭 展現多元創意行動成果

【記者林玉芬/南投報導】南投縣政府青年發展所15日起一連兩天，在農工商會展中心舉辦「南投青年開槓祭」成果活動，以「不只是斜槓，是因為還要做很多事！」為主題，透過30到360不同角度，呈現引領青年勇敢創新突破的各階段歷程，並有8支好點子青年行動提案獲獎隊伍接受頒獎，副縣長王瑞德代表縣長許淑華各頒給1萬5千元獎金。



王副縣長表示，「開槓」是臺語「開講」的諧音梗，期待南投青年開槓祭的舉辦是促成交流、分享與行動的開始，此次成果展不僅是青年努力的結晶，更是一個讓夢想被看見、行動能延續的舞台，特別肯定青年在志願服務、參與地方發展與事務、創業及國際交流等領域展現出的創意與成果。

王副縣長表示，縣府自113年成立青年專責單位「青年發展所」以來，持續整合青年資源，提供創業支持與國際連結機會，讓更多青年扎根南投、勇敢追夢，勉勵青年朋友，夢想不設限、行動不等待，讓更多故事在南投誕生，讓更多夢想在這片土地上發光，打造讓青年能返鄉、留鄉的友善環境。

獲獎的「綠洲計畫LZGH」、「快逃 太郎」、「南開科大服務隊」、「夾岸人」、「南投縣中興生活永續發展協會」、「KAPITHANN土虱咖啡機動小組」、「愛的聚焦」、「台灣山水青年志工團」等優秀青年提案團隊並分享行動亮點，吸引不少青年朋友及團隊共襄盛舉，透過展覽、講座與交流，展現南投青年多元實踐的創意與行動力。

成果展覽規劃五大展區，依青年行動歷程傾斜而生，「槓動初心」以30度斜角為核心意象-展示青年參與志願服務、培力、青年海外圓夢計畫及職涯探索成果。「槓敢共力」以傾斜角60度為核心意象-展示地方創生、環境營造及藝文行動成果。「開槓現場」以90度直角為核心意象-展示青年創業故事、品牌成長歷程及互動體驗。「來開槓」：以180度平角為核心意象(主舞台區)，呈現縣府重視青年事務，大張雙臂辦理青年沙龍座談、志願服務優秀團隊頒獎等活動。「槓出未來路」則以360度資源雷達站為核心意象-展示資源媒合、政策導引、南投青年市集等資訊，並辦理企業與青年媒合活動。