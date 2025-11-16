「南投青年開槓祭」展現輔導青年多元實踐創意行動成果
▲「南投青年開槓祭」展現輔導青年多元實踐創意行動成果。(圖：南投縣府提供)
成立逾一年的南投縣政府青年發展所，十五日起一連兩天，在本縣農工商會展中心舉辦「南投青年開槓祭」成果活動，以「不只是斜槓，是因為還要做很多事！」為主題，透過三十到三百六十不同角度，呈現引領青年勇敢創新突破的各階段歷程，並有八支好點子青年行動提案獲獎隊伍接受頒獎，副縣長王瑞德更代表縣長許淑華各頒給一萬五千元獎金。
獲獎的「綠洲計畫LZGH」、「快逃 太郎」、「南開科大服務隊」、「夾岸人」、「南投縣中興生活永續發展協會」、「KAPITHANN土虱咖啡機動小組」、「愛的聚焦」、「台灣山水青年志工團」等優秀青年提案團隊並分享行動亮點，吸引不少青年朋友及團隊共襄盛舉，透過展覽、講座與交流，展現南投青年多元實踐的創意與行動力。
活動還有台中市經濟發展局副局長林敏棋、勞動部勞動力發展署中彰投分署「青年職涯發展中心」主任林幸璇，立委游顥服務處秘書江秀春、立委馬文君秘書黃炫瑞、縣議員林儒暘等眾多關心青年發展的貴賓與會。
王副縣長表示，「開槓」是臺語「開講」的諧音梗，期待南投青年開槓祭的舉辦是促成交流、分享與行動的開始，此次成果展不僅是青年努力的結晶，更是一個讓夢想被看見、行動能延續的舞台，特別肯定青年在志願服務、參與地方發展與事務、創業及國際交流等領域展現出的創意與成果。
成果展覽共規劃五大展區，依青年行動歷程傾斜而生，「槓動初心」以三十度斜角為核心意象－展示青年參與志願服務、培力、青年海外圓夢計畫及職涯探索成果。「槓敢共力」以傾斜角60度為核心意象－展示地方創生、環境營造及藝文行動成果。「開槓現場」以九十度直角為核心意象－展示青年創業故事、品牌成長歷程及互動體驗。「來開槓」：以一百八十度平角為核心意象(主舞台區)，呈現縣府重視青年事務，大張雙臂辦理青年沙龍座談、志願服務優秀團隊頒獎等活動。「槓出未來路」則以三百六十度資源雷達站為核心意象－展示資源媒合、政策導引、南投青年市集等資訊，並辦理企業與青年媒合活動。
王副縣長表示，縣府自一一三年成立青年專責單位「青年發展所」以來，持續整合青年資源，提供創業支持與國際連結機會，讓更多青年能扎根南投、勇敢追夢，勉勵青年朋友們，夢想不設限、行動不等待，讓更多故事在南投誕生，讓更多夢想在這片土地上發光，打造讓青年能返鄉、留鄉的友善環境。
其他人也在看
南投青年開槓祭 頒獎提案獲獎隊伍
成立逾一年的南投縣政府青年發展所，十五日起一連兩天，在本縣農工商會展中心舉辦「南投青年開槓祭」成果活動，以「不只是斜槓，是因為還要做很多事！」為主題，透過三十到三百六十不同角度，呈現引領青年勇敢創新突破的各階段歷程，並有八支好點子青年行動提案獲獎隊伍接受頒獎，副縣長王瑞德更代表縣長許淑華各頒給一萬五千元獎金。獲獎的「綠洲計畫LZGH」、「快逃太郎」、「南開科大服務隊」、「夾岸人」、「南投縣中興生活永續發展協會」、「KAPITHANN土虱咖啡機動小組」、「愛的聚焦」、「台灣山水青年志工團」等優秀青年提案團隊並分享行動亮點，吸引不少青年朋友及團隊共襄盛舉，透過展覽、講座與交流，展現南投青年多元實踐的創意與行動力。 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
被批追殺陸配自作自受 沈伯洋嗆羅智強：可悲價值觀
民進黨立委沈伯洋日前被中國大陸重慶公安局立案偵查，《央視》更指將全球追捕；而沈16日被藍委羅智強批評追殺陸配、自作自受，「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你！」等言論。對此，沈伯洋則反批，羅智強水準到了史無前例的低，最可悲的是價值觀，「這種立委才是真正國安風險」。中時新聞網 ・ 21 小時前
114年度中途輟學學生預防及復學輔導工作 投縣表現亮眼評選為全國績優縣市
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣政府教育處辦理「114年度中途輟學學生預防及復學輔導工作」表現亮眼，榮獲教育台灣好報 ・ 1 天前
沈伯洋嗆聲又翻車！羅智強霸氣打臉：腦袋有洞
綠委沈伯洋日前被大陸重慶公安局立案偵查，藍委羅智強今批評沈伯洋追殺陸配、自作自受，「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你！」等言論。對此，沈伯洋則反批，羅智強水準到了史無前例的低，最可悲的是價值觀，「這種立委才是真正國安風險」。對於沈伯洋的回應，羅智強也強硬回擊。中天新聞網 ・ 19 小時前
「南投青年開槓祭」多元實踐創意行動成果
記者張益銘／南投報導 成立逾1年的南投縣政府青年發展所，昨（15）日起一連2天，在南投縣農工商會展中心舉辦「南投青年開槓祭」成果活動，以「不只是斜槓，是因為青年日報 ・ 1 天前
全國賽德克族傳統射箭競賽 仁愛警加強交通疏導及婦幼交安宣導
南投縣仁愛鄉年度重點文化活動—賽德克族傳統射箭競賽於今(15)日，在仁愛國中盛大舉行，吸引各部落族人及遊客熱情參與，共同體驗賽德克族獨有的傳統文化特色與凝聚力。在場面熱鬧的競賽活動中，為維護活動會場秩序及周邊道路交通順暢，仁愛分局規劃警力執行交通疏導，並派員至會場內向觀賽民眾進行交通及婦幼安全宣導，透過口頭提醒、互動方式向族人宣導「酒後不開車」、「山區道路減速慢行」、「路口看、慢、停，路人優先行」及「婦幼安全保護」等重要觀念，期能藉由本次傳統文化交流活動之際，強化民眾交通及婦幼安全意識。仁愛分局表示，部落活動聚集人、車潮，易造成周邊道路壅塞或行車風險，因此警方透過接地氣方式與民眾近距離互動，希望能讓交通安全觀念更能融入生活中，與大家共同打造安全的交通環境，亦呼籲民眾，近期 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
財管2.0浪潮 公股銀搶進億元高資產商機
（中央社記者呂晏慈台北16日電）金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心，金融業爭搶億元級富豪生意，公股銀也不落人後，除了已開辦財管2.0業務的5家銀行，台銀、土銀、台企銀均展現強烈企圖心，規劃向金管會申請核准開辦相關業務。中央社 ・ 1 天前
投縣榮獲114年度中輟預防業務績優縣市
南投縣政府教育處辦理「一一四年度中途輟學學生預防及復學輔導工作」表現亮眼，榮獲教育部國教署評選為全國績優縣市。十四日於台北接受國教署彭富源署長頒獎肯定，展現本縣在中輟生預防與輔導工作上的深耕成果。教育處感謝縣長、副縣長的全力支持，以及警察局、社勞局、衛生局、學校與各公所等跨單位團隊的通力合作，共同守護每一位中輟及高關懷學生，協助孩子順利重返校園。南投縣府長期推動中輟生預防、追蹤與復學輔導，以「零拒絕、有教無類」為核心理念，整合教育、社政、警政、衛政與公所資源，形塑綿密的支持合作網絡。透過完善的預防機制、追蹤訪視流程與專案會議研商策略，建構從風險辨識到復學後續關懷的一條龍服務，讓學生在回到學校後能穩定適應。教育處王淑玲處長表示，此次獲獎是所有跨局處團隊及學校第一線教育工作者 ...台灣新生報 ・ 1 天前
美將與千里達及托巴哥聯合軍演 委內瑞拉總統批美恐嚇
美國以緝毒之名，在加勒比海集結了福特號航母打擊群10多艘軍艦，上萬的兵力16日起又將與千里達及托巴哥共和國展開新一輪聯合軍事演習。委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）稱這是在恐嚇委內瑞拉，威脅區域的和平與穩定。公視新聞網 ・ 20 小時前
正濱彩繪屋遭「吊桿砸毀」 周遭店家營運受影響
基隆著名的正濱漁港彩繪屋，一根巨大吊桿，疑似因為基座,鬆動砸落，把一旁商店屋簷,砸到凹陷，所幸當時是午夜時分，沒有造成人員傷亡。不過這也造成周遭店家遭到砸毀，無法提供遊客內用，營運大受影響。 #基隆#正濱漁港#彩繪屋東森新聞影音 ・ 18 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 1 天前
不孝軟爛女兒想獨吞房產⋯「出資＋揹百萬貸款」老母心碎提告！結局曝光
新北市一名黃姓婦人在女兒阿涵（化名）結婚時，幫忙出了100萬頭期款購屋，後來阿涵離婚後，又付了50萬元並承接該房屋全部貸款，後續繳稅、收租、修繕全都由黃婦包辦，但為了方便並未轉移房屋所有權；豈料，女兒竟徑自要求租客搬離，試圖收回房屋，黃婦心碎打官司，新北地方法院審理後認為，房屋歸黃婦所有。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 17 小時前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 20 小時前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導台大一名大氣系的網友因颱風假預測落空，宣布在校內免費發雞排，沒想到Threads上卻出現一名男子揚言「11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」，引發學生恐慌。大安警分局獲報後立即與北市刑大循線追查，並迅速鎖定41歲謝姓男子，通知其到案。謝男到案後辯稱，是因不滿活動而情緒失控，否認有真正犯案意圖，警方現已依恐嚇公眾罪嫌移送北檢。台大校園近日因一場「預測颱風假」的趣味活動掀起話題。一名自稱台大大氣系的網友，因先前預測颱風假失算，決定在校內免費發送雞排，並在社群平台提前告知。不過，就在學生間傳得熱烈之際，昨日Threads上卻出現一則恐嚇內容的貼文，語帶暴力威脅，讓不少準備前往領取雞排的網友心生警戒。在該則貼文中，發文者稱「還敢發雞排，台大氣象系？那我告訴你11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」，引發網路社群議論，也讓校內外民眾憂心安全情況。有人將訊息轉傳提醒其他學生注意，相關單位也立即接獲通報。謝男辯稱，只是因不滿「發雞排一事」，才會留言，否認自己真的有意圖實施攻擊。（圖／翻攝自Threads）大安警分局獲悉後，立刻展開查處行動，不僅加強校園周邊巡邏強度，並與台北市刑警大隊共同偵辦，從帳號資料及網路足跡一路追查到發文背後的來源，警方最終鎖定一名居住在新北市新店區的41歲謝姓男子，並於昨日下午通知他到案進行說明。面對警方詢問，謝男承認貼文出自他的帳號，但辯稱只是因不滿「發雞排一事」而情緒失控，才會留下誇張言論，否認自己真的有意圖實施攻擊。警方在完成筆錄後，依涉犯恐嚇公眾罪將謝男移送台北地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光 更多民視新聞報導地牛又翻！上午7點56分 宜蘭外海4.2淺層地震蔡英文結束訪歐行程清晨返抵台灣 微笑揮手畫面曝山道猴子！陽明山「獼猴群佔領馬路」 網笑：猩球崛起？民視影音 ・ 1 天前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 12 小時前