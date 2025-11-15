南投青年開槓祭 展現輔導青年多元實踐創意行動成果
【記者 謝雅情／南投 報導】成立逾1年的南投縣政府青年發展所，15日起一連兩天，在南投縣農工商會展中心舉辦「南投青年開槓祭」成果活動，以「不只是斜槓，是因為還要做很多事！」為主題，透過30到360不同角度，呈現引領青年勇敢創新突破的各階段歷程，並有8支好點子青年行動提案獲獎隊伍接受頒獎，副縣長王瑞德更代表縣長許淑華各頒給1萬5千元獎金。
獲獎的「綠洲計畫LZGH」、「快逃 太郎」、「南開科大服務隊」、「夾岸人」、「南投縣中興生活永續發展協會」、「KAPITHANN土虱咖啡機動小組」、「愛的聚焦」、「台灣山水青年志工團」等優秀青年提案團隊並分享行動亮點，吸引不少青年朋友及團隊共襄盛舉，透過展覽、講座與交流，展現南投青年多元實踐的創意與行動力。活動還有台中市經濟發展局副局長林敏棋、勞動部勞動力發展署中彰投分署「青年職涯發展中心」主任林幸璇，立委游顥服務處秘書江秀春、立委馬文君秘書黃炫瑞、縣議員林儒暘等眾多關心青年發展的貴賓與會。
王副縣長表示，「開槓」是臺語「開講」的諧音梗，期待南投青年開槓祭的舉辦是促成交流、分享與行動的開始，此次成果展不僅是青年努力的結晶，更是一個讓夢想被看見、行動能延續的舞台，特別肯定青年在志願服務、參與地方發展與事務、創業及國際交流等領域展現出的創意與成果。
成果展覽共規劃五大展區，依青年行動歷程傾斜而生，「槓動初心」以30度斜角為核心意象－展示青年參與志願服務、培力、青年海外圓夢計畫及職涯探索成果。「槓敢共力」以傾斜角60度為核心意象－展示地方創生、環境營造及藝文行動成果。「開槓現場」以90度直角為核心意象－展示青年創業故事、品牌成長歷程及互動體驗。「來開槓」：以180度平角為核心意象(主舞台區)，呈現縣府重視青年事務，大張雙臂辦理青年沙龍座談、志願服務優秀團隊頒獎等活動。「槓出未來路」則以360度資源雷達站為核心意象－展示資源媒合、政策導引、南投青年市集等資訊，並辦理企業與青年媒合活動。
王副縣長表示，縣府自113年成立青年專責單位「青年發展所」以來，持續整合青年資源，提供創業支持與國際連結機會，讓更多青年能扎根南投、勇敢追夢，勉勵青年朋友們，夢想不設限、行動不等待，讓更多故事在南投誕生，讓更多夢想在這片土地上發光，打造讓青年能返鄉、留鄉的友善環境。
「南投青年開槓祭」展覽包含青年志願服務成果、地方發展實例、青年創業品牌故事與互動體驗區，完整呈現青年從夢想到實踐的歷程。另外邀請本縣甫創業發展的青年設攤，邀請大家一起來品嘗青年的創意口味，持續為青年們加油，第二天活動還有現場Podcast錄音節目，特別邀請亞洲香研所品牌長-Amber及萬秀洗衣店主理人-張瑞夫與大家一起互動，並有南投縣與教育部青年百億海外圓夢基金計畫合作開發海外圓夢機會的青年代表沙龍分享，活動精彩可期。（照片記者謝雅情翻攝）
