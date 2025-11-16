南投青年開槓祭 頒獎提案獲獎隊伍

成立逾一年的南投縣政府青年發展所，十五日起一連兩天，在本縣農工商會展中心舉辦「南投青年開槓祭」成果活動，以「不只是斜槓，是因為還要做很多事！」為主題，透過三十到三百六十不同角度，呈現引領青年勇敢創新突破的各階段歷程，並有八支好點子青年行動提案獲獎隊伍接受頒獎，副縣長王瑞德更代表縣長許淑華各頒給一萬五千元獎金。

獲獎的「綠洲計畫LZGH」、「快逃 太郎」、「南開科大服務隊」、「夾岸人」、「南投縣中興生活永續發展協會」、「KAPITHANN土虱咖啡機動小組」、「愛的聚焦」、「台灣山水青年志工團」等優秀青年提案團隊並分享行動亮點，吸引不少青年朋友及團隊共襄盛舉，透過展覽、講座與交流，展現南投青年多元實踐的創意與行動力。