南投青探號音樂節5/1日會展中心「嶄露投角」

【記者林玉芬南投報導】初夏的音樂盛宴，「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」，集音樂、青春、美食與獨特風景，將於5月1日在南投縣農工商會展中心登場，邀請大家一起用音樂點亮南投、用熱情嗨翻城市。



「2026南投青探號！嶄露投角音樂節」13日在縣府舉行記者會，副縣長王瑞德開箱在地6家在地特色人氣漢堡，並與副秘書長簡育民、縣府社會及勞動局長林志忠、觀光處長陳志賢、縣議員林儒暘、張婉慈、勞動部勞動力發展署中彰投分署南投就業中心主任曾ㄧ斐及與會嘉賓一同進行啟動儀式，熱情號召全台民眾5月1日來南投，用音樂喚醒感官、用美食療癒味蕾，在歡笑與節奏中，親身感受這座城市的蛻變與青春魅力。人氣歌手李芷婷也搶先開唱為活動暖身，現場展攤也擺滿結合在地食材的美味漢堡、點心及精緻的青創小物。

王瑞德表示，南投青探號！嶄露投角音樂節音樂節以「南投地景×音樂生活」為主軸，將舞台、生活與文化巧妙融合，打造一場不只聽音樂、更是沉浸式體驗的城市慶典；活動最大亮點之一就是「藝人feat.在地學子」共演模式，特別邀請專業藝人與在地學校社團同台演出，火花四射、創意滿點，期透過這場音樂節吸引在外打拼青年的關注，讓南投成為真正生活築夢的「宜居城市」。

王瑞德指出，除了音樂，活動當天特別打造「南投漢堡學校」美食主題市集，集結6家人氣漢堡餐車，以「1+1=∞」為創意概念，將南投在地食材玩出新高度，現場更推出限量300組「南投獨家限定漢堡組」與南投特色茶飲，還加碼贈送活動獨家商品及50元市集折價券，幸運民眾還有機會抽中活動限量保溫袋與「隱藏版漢堡」。

青年發展所表示，音樂節規劃兩個舞台區，主舞台表演卡司陣容堅強，集結Multiverse、小男孩樂團主唱米非、芒果醬Mango Jump、李芷婷、怕胖團PAPUN BAND、許富凱、SOLOMOON紫月光、慶記KTV等人氣藝人輪番上陣，從下午一路嗨到晚上。第二舞台適合親子同樂，包含夢幻泡泡秀、街頭藝人演出，還有南投在地手作老師親自帶領體驗與大型氣墊闖關區，小朋友放電、大人放鬆，一次滿足。

另只要現場到活動粉絲專頁打卡按讚，就能免費體驗氣墊闖關與手作課程，邊玩邊拍、邊吃邊逛，更多資訊請持續關注”南投好青年”臉書粉絲專頁。

