南投颱風假不跟風 許淑華：因地制宜





南投縣政府11日晚間發布12日正常上班上課，縣長許淑華的臉書被狂灌咕嚕咕嚕，許淑華12日強調南投縣未能與中台灣平安同步放假，縣府是依據氣象署提供的資料，顯示南投未達放假標準，同時她並與仁愛鄉信義鄉聯繫後，決議照常上班上課。許縣長也請大家不要認為南投未能和中台灣治理平台同步就表示「破局」，不必過度聯想。是否放假是要因地制宜的。

氣象署11日發布鳳凰颱風陸上警報，全台多處縣市都於晚間宣布12日放颱風假，中台灣治理平台區內僅有南投縣沒有放假。

颱風尚未對南投造成強大威脅，南投市軍功里已備妥抽水機備戰。（軍功里長吳安妮提供）

不過南投縣鳳凰颱風災害應變中心已一級開設，11日一早並召開防災整備應變工作會議。許縣長在縣議會開議前受訪時表示，11日晚間決定12日照常上班上課的決策，係依據中央氣象署提供的預報資料做出綜合研判，確認無論是雨量、風力南投縣並未達到停止上班上課的標準，其實昨晚她也曾與包括台中盧秀燕市長在內的其它縣市長聯繫，但每個縣市狀況都不相同。有些靠海的縣市確實有風速雨量等考量，且客觀條件達放假標準，所以仍要因地制宜。

許淑華強調她很明白有些民眾是期待放假，也有些是希望上班的，縣府以客觀決策決定不放假，雖然有網友湧入臉書抱怨，她認為要以平常心看待。

許淑華表示，她最擔心的是山區豪雨成災，昨晚經過一再確認，無論是仁愛鄉或信義鄉也都尚無風雨，所以仍決定沒有和其它達到相關標準的鄰近縣市同步宣布停班停課。

中央氣象署直到昨天深夜陸上警報才將南投納入警戒範圍，唯並不在豪大雨特報及強風特報重點對象之列。所以縣府除立即一級開設災變中心，也一早就召集相關單位召開工作會議，持續將防颱工作做到最周延。儘管颱風尚未對南投造成強大威脅，不少易淹水等地區都已安置抽水機等做好防範。

