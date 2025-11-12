南投颱風假不跟風 許淑華：因地制宜
南投縣政府11日晚間發布12日正常上班上課，縣長許淑華的臉書被狂灌咕嚕咕嚕，許淑華12日強調南投縣未能與中台灣平安同步放假，縣府是依據氣象署提供的資料，顯示南投未達放假標準，同時她並與仁愛鄉信義鄉聯繫後，決議照常上班上課。許縣長也請大家不要認為南投未能和中台灣治理平台同步就表示「破局」，不必過度聯想。是否放假是要因地制宜的。
氣象署11日發布鳳凰颱風陸上警報，全台多處縣市都於晚間宣布12日放颱風假，中台灣治理平台區內僅有南投縣沒有放假。
不過南投縣鳳凰颱風災害應變中心已一級開設，11日一早並召開防災整備應變工作會議。許縣長在縣議會開議前受訪時表示，11日晚間決定12日照常上班上課的決策，係依據中央氣象署提供的預報資料做出綜合研判，確認無論是雨量、風力南投縣並未達到停止上班上課的標準，其實昨晚她也曾與包括台中盧秀燕市長在內的其它縣市長聯繫，但每個縣市狀況都不相同。有些靠海的縣市確實有風速雨量等考量，且客觀條件達放假標準，所以仍要因地制宜。
許淑華強調她很明白有些民眾是期待放假，也有些是希望上班的，縣府以客觀決策決定不放假，雖然有網友湧入臉書抱怨，她認為要以平常心看待。
許淑華表示，她最擔心的是山區豪雨成災，昨晚經過一再確認，無論是仁愛鄉或信義鄉也都尚無風雨，所以仍決定沒有和其它達到相關標準的鄰近縣市同步宣布停班停課。
中央氣象署直到昨天深夜陸上警報才將南投納入警戒範圍，唯並不在豪大雨特報及強風特報重點對象之列。所以縣府除立即一級開設災變中心，也一早就召集相關單位召開工作會議，持續將防颱工作做到最周延。儘管颱風尚未對南投造成強大威脅，不少易淹水等地區都已安置抽水機等做好防範。
更多新聞推薦
其他人也在看
縣議會定期會閉幕 許縣長感謝支持通過明年總預算案
南投縣議會第二十屆第六次定期會十二日圓滿閉幕，縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過明年度總共約三百五十一億元的年度總預算案，許縣長強調指出，縣府明年會依照縣議會通過的各項議案，全力推動各個面向的縣政要務。許縣長指出，本次會期議員們提出了五十幾個議案，很多議員希望透過明年在新財劃法下，增加的中央統籌分配稅款推動相關建設，明年度在確定中央各項補助預算額度後，將會連同她已宣布的老人長輩健保費由縣府負擔案，一併在明年度的追加預算去落實推動，盡可能來滿足每位縣民鄉親對縣府的期待，再次感謝南投縣議會對縣政府的支持。南投縣鳳凰颱風災害應變中心已一級開設，十一日一早並召開防災整備應變工作會議。許縣長在縣議會開議前受訪時表示，十一日晚間決定十二日照常上班上課的決策，係依據中央氣象署提供的預 ...台灣新生報 ・ 22 小時前
國軍編現比不足8成！綠委質疑按美軍標準「僅能執行部分任務」 顧立雄回應了
國軍編現比不足問題近年屢受關注，根據國防部報告顯示，全軍編現比 79.2％，其中志願役佔 76.9％，一年期義務役佔約 2.3％。不過民進黨立委羅美玲今（13）日指出，按照美軍標準國軍屬於資源有不足，僅能執行部分任務，對此，國防部長顧立雄回應，美軍這是特定時間作戰部署評估，國防部則平時會因應突發狀況跟危機處理，編成戰備應變以及反恐部隊，做一個以排級為單位的平......風傳媒 ・ 2 小時前
投縣議會定期會閉幕 許淑華感謝支持通過明年總預算案
南投縣議會第20屆第6次定期會於12日三讀通過縣府115年度總預算暨附屬單位預算等圓滿閉會。議長何勝豐強調普發1萬元是南投行銷的契機，希望全力爭取民眾、遊客到南投來消費。何議長致閉會詞肯定在許縣長領導下，縣府陸續推動重大建設，謹守財政紀律，達到債務清零目標，解決20多年來的財務困境，成為沒有負債的縣市，非常不簡單。明年縣府將全額補助65歲以上老人健保費，減輕百姓負擔，值得肯定。「財政劃分法」對南投縣整體是有利的，未來追加減預算必須審慎規劃，務必請縣府加強基礎建設，增進社會福利，提升鄉親的幸福感而努力。南投縣雖不是養豬大縣，仍必須嚴格做好非洲豬瘟防疫措施，加強宣導、檢疫與通報機制，確保養豬產業安全，守護農民心血。並強化讓廚餘回收製作堆肥，資源循環利用，減輕環境負擔，促進永續發展。何議長並說全民普發萬元也是行銷的契機，南投擁有豐富的觀光與農特產資源，應加強行銷搶攻萬元商機，吸引更多遊客走進南投消費、旅遊，帶動地方產業繁榮。縣長許淑華感謝縣議會的支持，如數通過明年度共約351億元的年度總預算案，許縣長強調指出，縣府明年會依照縣議會通過的各項議案，全力推動各個面向的縣政要務。許縣長指出，本次會台灣好新聞 ・ 17 小時前
中台灣治理平台破局？唯獨南投沒放颱風假 許淑華回應了
鳳凰颱風來襲，中部5縣市12日停班停課，唯獨南投縣正常上班、上課，網友在縣長許淑華臉書留言「為何不同步？外縣市要冒風雨咕嚕咕嚕來上班」，質疑中台灣治理平台破局？許淑華否認，強調依中央氣象署提供的科學資料，並綜合縣內各鄉鎮實際狀況所做的決策。中時新聞網 ・ 23 小時前
南投未停班課臉書被灌爆 許淑華：依科學判斷較正確
（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）颱風鳳凰來襲，南投縣今天正常上班上課，縣長許淑華臉書粉絲專頁遭不滿網友「灌爆」；許淑華說，能理解部分民眾希望放假，但依科學數據綜合判斷較正確。中央社 ・ 1 天前
投縣餐飲衛生管理分級評核 縣府頒59餐廳業者獎章
吃的安全，食在安心，南投縣政府衛生局(十)日舉辦一一四年「餐飲業衛生管理分級評核」頒獎典禮，由副縣長王瑞德頒獎表揚五十九家通過評核的優質業者，除肯定業者對本縣餐飲衛生安全的努力及付出，也呼籲縣內業者一同為食安努力，提供遊客來觀光首都更好的美食體驗。現場包含南投縣烹飪商業同業公會理事長游義誠、南投縣餐飲業職業工會理事長陳文都及南投縣廚師職業工會理事長曾棋源等貴賓出席。王副縣長表示南投縣為台灣觀光首都，除了有絕美好山好水、豐富在地美食與風情外，也是遊客觀光的好地方。為兼顧遊客觀光及本縣民眾食的安全，打造的優質餐飲環境，衛生局上半年針對早餐店、飲料店共評核302家，通過評核家數：優級206家，良級75家，衛生局已先行將優良獎章直接遞送店家。下半年針對一般餐館及20桌以上宴席餐廳 ...台灣新生報 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 南投縣12日正常上班上課
（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）颱風鳳凰逼近台灣，南投縣政府今天晚間宣布，南投縣12日正常上班、正常上課。中央社 ・ 1 天前
快訊／鳳凰颱風恐「穿心台中」炸風雨！盧秀燕宣布了：明日停班停課
鳳凰颱風持續接近，颱風暴風圈邊緣預估將在週三（12日）凌晨過後開始影響南部沿海，白天期間陸續涵蓋雲林、南投以南地區及花東沿岸，預估最快週四（13日）颱風警報可望解除。其中台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮等縣市的風力預報達停班課標準。對此台中市政府表示，三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
南投受災復建休園中的竹山天梯明年3月重開放
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣竹山梯子吊橋園區因113年7月凱米颱風造成園區內玉福吊橋及部分步道損壞，於1台灣好報 ・ 1 天前
南投沒放颱風假臉書被灌爆 許淑華：「科學數據判斷」平常心看待
鳳凰颱風來襲，中部縣市苗栗以南除了南投縣，幾乎今（12）日都放颱風假，只有南投縣正常上班上課，南投縣長許淑華接受媒體訪問表示，颱風假最主要的依據還是來自中央氣象單位，昨晚8點以前有做最後的評估，第一是中廣新聞網 ・ 1 天前
雞立鶴群？南投、桃園不放颱風假 網友反應兩極
即時中心／林耿郁報導鳳凰颱風目前已抵達西南外海，暴風圈將接觸陸地，苗栗以南縣市全面宣布停班、停課，但「鶴立雞群」的南投縣維持正常上班、上課，引發民眾高度不滿；另一方面，昨（11）天獨排眾議放假的桃園，今（12）天也維持正常上班、上課，引發網友兩極反應。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲 台中地稅局啟動災損減稅協助措施
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】中央氣象署預測鳳凰颱風將於南部登陸，受外圍環流影響，中部地區恐有強 […]觀傳媒 ・ 19 小時前
致理科技大學颱風線上教學、學費寬鬆機制 師生讚「有溫度的校園」
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導 鳳凰颱風來襲，桃園市政府於週二宣布停班停課。位於新北板橋的致理科技大學，考量許多師生居住於桃園以南地區，為確保通勤安全，校方於週一晚間即預先宣布：「居住於桃園以南地區的師生，隔日免北上上課，可改採線上教學。」這項主動而貼心的防災措施，讓不少師生免於風雨奔波，許多受惠學生更在社群平台Threads留言感謝，直呼...匯流新聞網 ・ 21 小時前
這不是我要的答案！高中生加黃偉哲進班群問颱風假 本人幽默回覆引網大讚
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導鳳凰颱風強勢來襲，引發許多民眾期待放颱風假，昨（10）日在台南地區，就有充滿創意的高中生將黃偉哲「加入班級群組」，直...FTNN新聞網 ・ 1 天前
桃園停班課卻被台北主管催上班！網怒喊：直接檢舉
桃園停班課卻被台北主管催上班！網怒喊：直接檢舉EBC東森新聞 ・ 1 天前
颱風鳳凰襲台 南投縣召開防災會議 (圖)
颱風鳳凰逼近台灣，南投縣政府12日召開防災工作會議，會中各局處報告孕婦及洗腎者撤離、搶災機具預置、道路或橋梁預警封閉等應變措施。中央社 ・ 23 小時前
颱風鳳凰襲台 許淑華說明南投未放假原因 (圖)
颱風鳳凰逼近台灣，南投縣12日正常上班、上課，南投縣長許淑華臉書（Facebook）粉絲專頁遭網友不滿留言「灌爆」，許淑華12日受訪表示，能理解部分民眾希望放假，但依科學數據判斷較正確。中央社 ・ 23 小時前
嚴防鳳凰颱風來襲 陳純敬副市長視察汐止康寧街坍方復原進度
記者吳瀛洲／新北報導 鳳凰颱風來襲前夕，新北市副市長陳純敬十一日前往汐止區視察十月廿…中華日報 ・ 22 小時前
鳳凰颱風來襲 張麗善：掌握颱風動向 做好防颱整備
因應鳳凰颱風來襲，雲林縣政府昨日即開設鳳凰颱風應變中心，並於十一日下午四時三十分提升至一級，同時由指揮官縣長張麗善主持第一次工作會議，要求各單位與各鄉鎮市公所務必提高警覺，掌握颱風動向，做好防災工作。張麗善縣長指出，中央氣象署已於十日十七時三十分發布鳳凰颱風海上颱風警報，目前已減弱為輕度颱風，颱風中心自鵝鑾鼻西南方海面向北北東轉東北移動，暴風圈逐漸向本島逼近，預估對雲林縣的影響「強風」比「降雨」更明顯，沿海地區將有十-十一強陣風，請雲林縣濱海各鄉鎮做好各項措施，以減少災害發生。張縣長指示，因此次風災預報以強風造成的損害較嚴重，可能會有路樹及廣告看板、招牌掉落的問題，甚至是電線掉落造成停電的災情，請各公所、台電公司及縣府建設處、交工局等相關單位事先盤點搶險機具，以利緊急時可 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
白營通過第二波議員提名 5現任者確定再戰！台中陳清龍交棒妻
2026地方選舉持續升溫，民眾黨12日中午由黨主席黃國昌召開中央委員會，通過2026年第二波議員提名名單，分別為現任的台中市大里霧峰選區江和樹、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村、永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰；另也於現任台中市議員、即將於明年2月遞補立委的陳清龍其后里豐原選區，提名陳妻連小華角逐議員選舉。中時新聞網 ・ 22 小時前