▲南投館亮相2025 ITF台北國際旅展，秋冬樂旅主題引爆觀光熱潮。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】為行銷秋冬南投觀光，推廣包括南投健行節、溫泉季、露營嘉年華、花卉嘉年華及南投燈會等系列活動，南投縣政府觀光處整合縣內觀光業者籌組「樂旅南投主題館」，參加2025 ITF台北國際旅展，展期自即日起至11月10日止，熱情邀請全國民眾來逛南投館，感受四季皆美、活動不斷的南投旅遊魅力。

今年南投館以「樂旅南投」為主題，匯集了縣內多家指標性觀光業者共同展出，包括南投縣太極美地發展協會旗下「小半天風味餐坊」、南投縣觀光工廠協會「采棉居寢飾文化舘」、大埔里地區觀光發展協會「楓樺台一渡假村」、南投縣旅館商業同業公會推薦的「溪頭夏緹飯店、集集鐵道行旅」，以及南投縣觀光產業聯盟協會成員「九族文化村」，並由國光客運共同參展。現場除展示豐富的旅遊資訊外，更安排免費DIY手作體驗活動，吸引不少旅客駐足參與，現場氣氛熱絡、人潮不斷。同時推出「市集消費滿額抽獎」、「樂旅南投臉書留言送禮」與「便利貼互動小遊戲」，讓遊客不僅能帶走南投的好物，也能將樂趣與驚喜一併收藏。

觀光處長陳志賢表示，感謝各界貴賓蒞臨共襄盛舉，包括中區觀光圈聯盟協會理事長李吉田、台灣遊樂區協會秘書長李翠幸、南投縣太極美地發展協會理事長林怡鳳、交通部觀光署吉隆坡辦事處主任周士弼、中華民國旅行業經理人協會理事長葉庭林、台灣國際觀光產業協會理事長林玉華、台中市觀光旅遊局副局長蔡宗昇、雄獅旅遊總經理王岳聰等人，共同為展館揭幕啟動，象徵南投觀光行銷邁向新里程。

陳志賢指出，南投接下來活動精彩不間斷，從11月起連續多週都有主題活動接力登場，包括11月1日的北港溪溫泉季及日月潭花火節（台灣大哥大音樂會）、11月8日於國姓鄉成功廣場舉辦的南投露營嘉年華、11月14日至16日的國姓搶成功活動（推戰船比賽）、11月15日的南投市撼龍步道健行暨日月潭花火節（由NTSO臺灣青年交響樂團演出），以及11月29日瑞龍瀑布步道健行等，展現南投四季分明、活動豐富的旅遊能量。此外，年底還有花卉嘉年華、羅娜聖誕弧與清境跨年活動，讓遊客一年四季都能找到造訪南投的理由。

同時進行的「南投旅遊好康月」活動，至11月15日前只要在南投縣內消費滿500元，就能參加總獎金高達1,000萬元的抽獎活動，其中最大獎為價值240萬元的特斯拉電動車一部，總獎項超過800項，包含住宿券、體驗券與地方好禮，讓旅客「玩南投、抽好康」。

南投縣政府誠摯邀請全國旅人趁著秋冬出遊旺季，親身感受南投的山水風光與在地人情魅力，體驗健行、溫泉、露營、美食與節慶活動交織的豐富旅程。更多活動資訊可上「南投旅遊好康月」官方網站查詢（https://www.nantouluckygo.tw/）。