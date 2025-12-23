南投首家失智型日照中心 名間竹秀苑開幕

面對高齡化社會與失智症比例攀升，南投縣長照量能邁向新里程碑。南投縣首間專為失智長輩設計的「名間竹秀苑社區長照機構」，昨（二十三）日盛大開幕。以「與您香遇，陪伴記憶回家」為主題，正式啟動全縣首創的「香氛引導記憶」照護模式，為失智家庭提供精準且溫暖的專業支持。

南投縣副縣長王瑞德致詞時表示，目前縣內雖已有33家日照中心，但多為混合型服務，「名間竹秀苑」作為全縣首家「純失智型」機構，標誌著南投長照服務邁向專業分工。縣府目標未來將擴增至61家日照中心，全面提升在地化照護量能。

廣告 廣告

竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院莊碧焜院長表示，名間竹秀苑由前山基金會經營，課程設計中加入與亞洲香研所合作發展的「香氛照護」。透過特定氣味連結長輩的情感片段：例如，利用蛋糕香與花香，勾起經營餅店阿嬤與丈夫創業的幸福點滴；或以雪松木香引領退伍老兵重溫奮鬥歲月。這套結合醫事專業與感官復能的創新模式，讓長輩在熟悉的氣味中安定心緒，幫助長輩重拾生命記憶，並有效延緩失智退化。

「名間竹秀苑」，以復能、生活照顧等多元服務，目前可照顧30名失智者，服務範圍涵蓋:名間、南投市、集集、與竹山，透過失智專業的照顧服務，讓日照中心不再只是單純的托顧空間，而是一個能讓長輩安心生活、家屬得以喘息的重要支持場域。

南投縣第一家失智型日照中心「名間竹秀苑」盛大開幕。（圖：竹山秀傳提供）