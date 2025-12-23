南投首家失智型日照中心 首創「香氛引導記憶」照護模式

南投縣「名間竹秀苑」日照中心，透過教導長輩調製熟悉味道的香氛，重拾生命記憶。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣首家失智型日照中心「名間竹秀苑」今(23日)開幕，啟動全縣首創的「香氛引導記憶」照護模式，透過教導失智長輩調製熟悉味道的香氛，喚回他(她)們生命中溫暖的記憶片段，達到延緩失智目的。

南投縣人口老化嚴重，65歲以上老人已突破10萬人，占總人口22.6%，邁入超高齡社會。依全國平均失智盛行率約8%與失智症人口的長照需要率推估，明年縣內50歲以上有長照需求的失智人口將達3700多人。

廣告 廣告

由秀和醫療集團旗下的前山社會福利慈善事業基金會籌設開辦的「名間竹秀苑」，位於名間鄉濁水火車站前，新蓋的大樓，內外環境都相當新穎舒適，設有用餐空間、適合老人的健身設施，提供南投、名間、集集及竹山4鄉鎮市失智者日間照顧。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，「名間竹秀苑」為長輩規劃一系列延緩失智課程，最特別的是與亞洲香研所合作，首創「香氛引導記憶」照護模式，例如利用蛋糕香與花香，勾起經營糕餅店阿嬤與丈夫創業的幸福點滴；或以雪松木香引領退伍老兵重溫奮鬥歲月，這套結合醫事專業與感官復能的創新模式，幫助長輩從熟悉的氣味中重拾生命記憶，延緩失智，也與遊山茶訪合作，透過茶道儀式引導，讓長輩在茶香與香氣交織的氛圍中，緩慢安定情緒。

南投縣副縣長王瑞德指出，南投縣雖已有33家日照中心，但多為混合型服務，「名間竹秀苑」作為全縣首家「純失智型」機構，標誌著南投長照服務邁向專業分工，未來將擴增至61家日照中心，全面提升在地化照護量能。

南投縣首家失智型日照中心「名間竹秀苑」開幕，為長輩安排一系列延緩失智課程。(記者張協昇攝)

南投縣「名間竹秀苑」日照中心，設有適合老人的健身設施。(記者張協昇攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

素食者頭暈原來是營養性神經病變 維生素均衡攝取很重要

補充血液中缺失磷脂質 或有助緩解失智症症狀

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

北捷連續攻擊》張文資金來源曝光 最大「金主」就是靠媽

