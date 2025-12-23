南投首家溫室氣體盤查碳足跡認證混凝土廠 引領低碳建材新典範





南投地區第一家完成組織型溫室氣體盤查及產品碳足跡第三方認證的義展混凝土公司，日昨於埔里鎮舉行記者會宣布正式成立，並同步響應縣政府推動焚化再生粒料於混凝土及公共工程中的應用政策，於低碳建材領域樹立產業先鋒典範。

環保局表示，面對全球氣候變遷與碳管制趨勢，水泥與混凝土產業是溫室氣體排放的重要來源之一。義展公司積極導入國際標準ISO 14064-1溫室氣體盤查體系，結合生命週期分析（LCA）方法，全面量化公司營運與產品生產過程中的碳排放，並委由環境部認可的第三方查驗機構完成嚴格審核，確保數據的透明度與可靠性。

吳國昌議員等也支持碳排放需透明化。（環保局提供）













此次認證不僅證明義展對環境永續的承諾，也提升品牌在市場上的競爭力。義展董事長沈威潔表示，「以科學數據管理碳排放，以透明資訊爭取市場信賴，是企業永續發展的基石。」未來將持續推動低碳工藝、使用替代材料及優化能源管理，力求在2030年前大幅降低碳足跡。

縣府近年已明訂焚化再生粒料使用作業要點，鼓勵將焚化再生粒料優先用於公共工程如透水混凝土、回填材料及路基基層等，也開放民間工程申請使用，促進廢棄資源化與減碳目標的實現。

義展作為地方混凝土生產的重要企業，將積極配合南投縣政府循環經濟政策，推進焚化再生粒料在混凝土產品中的應用，助力地方永續發展。

縣長許淑華表示，義展完成碳盤查與碳足跡認證，是南投企業積極回應氣候挑戰的典範。縣府將持續推動低碳經濟政策，協助企業轉型升級，攜手共同守護美麗南投、創造綠色未來。

環保局長李易書則表示，矢志建立循環經濟及永續產業生態，義展的努力令人鼓舞。以事實為依據的碳管理和資源再生利用，是南投邁向淨零排放目標的重要里程碑。

記者會特別邀請產官媒體與環保專業人士參與，現場展示第三方查驗聲明，並透過實物與資訊圖示說明碳盤查與再生粒料政策的具體成效。來賓們並關注減碳行動對於產業及地方經濟的深遠影響。

義展期待透過此舉，催生更多企業投入碳盤查與淨零目標，促使南投及全台產業快速邁入綠色轉型新時代，攜手塑造環境友善、資源循環、經濟與生態共榮的未來。

