南投首座全民運動館動工 打造山城美學新地標

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南投縣首座樂活運動館，12日舉行土動土典禮。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣首座全民運動館，今(12日)舉行開工動土典禮，預計2028年底竣工，該運動館最大特色是融入「山城美學」設計，不但提供各年齡層民眾新型態運動空間，還能順著戶外綠意步道漫步至屋頂的「都市眺台」，體驗「遠眺群山、近觀城鄉」的獨特視野，兼具運動與休閒功能，打造成為健康新地標。

南投縣政府教育處指出，斥資約5億元興建的南投縣首座樂活運動館，位於南投縣政府行政大樓斜對面的議會舊址，為地下1層、地上3層建物，基地面積約2068坪，總樓地板面積達2462坪，設置綜合球場、體適能中心、多功能運動空間、韻律教室、攀岩場等設施，戶外也規劃休閒活動廣場。

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由於台灣第一高峰玉山位於南投縣，且場館四周無高樓建物，視野良好，特別融入「山城美學」與「登山步道」元素設計，除外觀呈現群山環繞的特色，民眾還能順著戶外綠意步道漫步至屋頂的「都市眺台」，眺望層巒疊翠與城鄉田園美景，天氣好的時候還有機會看到王山群峰。

南投市全民運動館並已完成委外經營招商，將由在全國已有14處國民運動中心管理經驗的救國團負責經營管理，營運期間10年，救國團預計投入1500萬元進行設施採購裝修，並擴大服務機能，包括作為周邊學校運動教學場地，協助培育在地運動人才，公私協力為縣民打造全方位的運動休閒空間。

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