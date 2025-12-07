南投首辦大型街舞賽 近300名選手熱舞引爆熱潮

辦街舞比賽，帶動觀光消費！由南投縣體育會主辦的「114年南投LET’S DANCE街舞大賽」，(六)日下午5時在草屯寶島時代村夜市熱鬧登場，吸引國小、國中、青年組共三十三組、近三百名選手同場較勁，現場人潮洶湧，成功帶動消費。

這是南投縣首次舉辦的大型街舞賽事，由教育部體育署、南投縣政府、南投縣議會指導，南投縣體育會及街舞委員會共同籌辦。活動以精彩開場表演揭開序幕，隨後進行國小組（九組）、國中組（十組）、青年組（十四組）團體排舞賽、緊張刺激的Breaking Battle、K-POP隨機跳舞Party，以及自由風格的Free Style Cypher，讓現場觀眾嗨翻天。

立委游顥、馬文君，南投縣教育處長王淑玲、草屯鎮長簡賜勝、縣議員李洲忠、林友友等人到場為選手加油打氣。曾是街舞好手的立委游顥更親自上台秀舞技，簡賜勝也同台尬舞，瞬間點燃全場氣氛。

縣府教育處長王淑玲表示，南投縣首次在夜市舉辦街舞大賽，就是希望給年輕學子一個優質的展演舞台。街舞已是國際青年共通語言，能讓孩子展現創意、運動與自信。未來縣府將持續推動全齡運動，讓南投成為健康、有活力、更宜居的城市。

南投縣體育會街舞委員會主委游顥表示，南投舉辦街舞大賽，代表活動邁向新的里程碑，未來街舞委員會將配合縣府與體育會，全力推廣街舞運動，讓南投街舞在國際舞台發光發熱。

立委馬文君說，街舞是很多大小朋友熱衷的運動項目，能展現年輕活力與創意。她肯定南投縣此次舉辦的街舞賽事涵蓋國小、國中到青年組別，能展現南投不同面向的面貌，期待未來南投縣內能多多舉辦此類活動，讓年輕人的活力充分展現。

縣府教育處指出，近年全台街舞風氣盛行，南投縣積極響應，縣長許淑華上任後大力推動全齡運動，從國際賽事到基層扎根皆不遺餘力，希望將街舞文化融入校園、社區與家庭，落實全民運動精神。

活動從傍晚持續到夜晚，尾聲由專業評審帶來SOLO表演並進行賽事講評，隨後舉行隆重頒獎典禮，為這場結合街舞競技與夜市嘉年華的盛會畫下完美句點。主辦單位表示，未來將持續舉辦類似活動，讓街舞這股健康正向的潮流運動在南投深根發芽，成為青年展現活力與自信的最佳舞台。