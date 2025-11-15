南投首辦縣長盃全國健美賽 162位選手展現力與美

南投首辦縣長盃全國健美賽，縣長許淑華到場感受選手力與美所帶來的舞台魅力。(記者蔡榮宗攝)

一一四年南投縣縣長盃全國健美健身錦標賽十五日在南投國小禮堂隆重登場，這是南投首度辦理的全國賽，吸引全國一百六十二位選手齊聚南投，此次賽事以專業的 IFBB 國際健美健身總會最新賽制辦理，展現選手日積月累的肌力、線條與體態之美，縣長許淑華也到場關心賽事，感受選手力與美所帶來的舞台魅力。

許縣長受訪時表示，這場全國級賽事首度在南投舉行，要特別感謝縣體育會及健身健美委員會蔡宗智主委的用心籌辦，健美健身運動不僅是體能的展現，更是高度自律、專注、內在力量與生活態度的象徵，這幾年南投縣的健美選手也逐漸嶄露頭角、屢獲佳績，透過比賽的舉辦，除能推廣此項運動風氣，也能累積縣內選手的比賽經驗和成績。

縣府教育處表示，南投首度辦理健美健身錦標賽，展現南投縣多年來深耕體育的成果，此次賽事自男子形體、男子古典形體、女子比基尼到新秀組，共規劃多個級別，遵循 IFBB 國際規範辦理，從選手過磅、量級認定、膚色管理到裁判體系，全程採行國際標準，以確保競賽公平性與專業度，並吸引來自全國的優秀選手參與。

南投縣體育會健美健身委員會表示，今年南投縣首度承辦全國性健美健身錦標賽。以往本縣選手多需遠赴外縣市比賽，此次約三分之一的南投選手參賽，能夠在家鄉站上舞台，不僅更加便利、倍感親切，也讓縣民能近距離欣賞健美健身的力量與美感，共同感受這項運動的魅力。