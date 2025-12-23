南投首間失智型日照服務中心今開幕 結合香氣茶療有助記憶保存 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

為提升偏鄉失智照護，南投縣第一家失智型日間照顧服務的「名間竹秀苑日照中心」今（23）日開幕。南投縣副縣長王瑞德表示，縣府重視縣民健康，對失智長輩將加強照顧。

王瑞德指出，此中心為南投縣唯一純失智日照機構，結合香氣與茶療有助記憶保存，意義重大。他提及，縣府獲衛福部高齡友善城市卓越獎肯定，印證縣長許淑華3年來推動「宜居城市」的成果。不論是一般人的健康檢查、長者的高齡友善等工作，縣府希望聯合醫療機構，進一步照顧長輩。

竹秀院長莊碧焜表示，南投人口老化，失智長者約7600至8000人，若包含65歲以下個案，可能超過1萬人。他指出，許多失智家庭感慨「最難的不是病，而是不知道明天誰可以幫你接手」，名間竹秀苑結合醫療與日照，讓長輩治療後回歸社區與家庭，政府、醫院與民間將共同承擔，讓長者在地安老、有尊嚴健康生活。

竹秀苑日照中心隸屬竹山秀傳醫院，由前山社會福利慈善事業基金會經營，其特色在於導入非藥物療法，連結亞洲香研所專業師資，開發以香氣引導記憶的課程。老師事先了解長輩人生故事，透過香氛DIY及感官互動，喚醒情感與生命記憶，讓日照空間轉化為長輩安心生活、家屬喘息的支持場域。開幕活動並與遊山茶訪合作，融入茶道儀式，讓長輩與貴賓在茶香中安定心緒。

南投縣府表示，名間竹秀苑的啟用，不僅補足南投失智長照服務缺口，更以溫柔非藥物模式，為失智家庭注入新希望。

照片來源：南投縣政府提供

