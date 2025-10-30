南投馨心學堂成果發表 提升長者數位素養

「馨心學堂-南投快樂出帆日成果發表會」。（圖：南投縣府提供）

▲「馨心學堂-南投快樂出帆日成果發表會」。（圖：南投縣府提供）

隨著臺灣正式邁入超高齡社會，如何運用數位科技豐富長輩生活、縮小城鄉差距，成為當前重要議題。中華電信秉持企業社會責任，攜手南投縣政府與在地社福團體推動「馨心學堂」，融合「培力」身障講師、強化「陪力」陪伴長者、發揮「志工力」的三力同行模式，透過數位AI課程帶來有溫度的社會創新實踐。

「馨心學堂-南投快樂出帆日成果發表會」日昨為竹山延正社區發展協會、埔里一新社區發展協會社區及埔里厚熊笑狗共生社區的長輩們，以「故鄉、回憶、夢想」為主題所進行數位AI創作得獎的「人生第一張AI藝術畫作」頒獎。

廣告 廣告

本次活動於九月六日及十月七日至九日展開四天密集培訓，招募五十三位身障學員進行數位賦能課程，最終培育出十五位具備教學潛能的「星星講師」。這些講師在課後更進一步走進社區，擔任主講者，並由中華電信提供講師費，實質支持其多元就業與自我實現。從十月十三日至二十九日，星星講師攜手中華電信五十位企業志工，深入埔里鎮一新里、籃城里、泰安里、竹山鎮延正里四個社區，為數百位長輩帶來九天的數位AI應用課程，課程涵蓋「生活、影音、行動、運動、健康」五大主題，透過十六款實用APP，讓長輩從看天氣、報災訊、反詐騙、練歌、健康管理等面向輕鬆接觸數位科技。

中華電信表示，未來將持續在全台各地複製推廣「馨心學堂」模式，結合科技、公益與在地力量，用實際行動縮小數位落差、提升長者數位素養、打造具包容力的智慧社會，讓科技真正成為全民的幸福力量。