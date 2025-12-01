南投馬烈霸部落台灣獼猴肆虐! 柿園遭破壞損失近百萬

中部中心/張家維 南投報導

位在南投力行產業道路中的馬烈霸部落，飽受猴害困擾，有台灣獼猴闖進果園肆虐，還沒採收的柿子遭到猴群糟蹋，破壞農作物每年損失近百萬，希望相關單位能夠協助，南投縣農業處表示，若是驅趕成效不佳，可以申請人道方式進行圍捕。





成群的猴子，從樹上跳到電桿上，在山林間，肆意橫走，村民開在山路，隨處可見猴子蹤影，但最讓它們無法接受的，是這些獼猴，會入侵果園。

還沒轉紅的甜柿，沒等到採收之際，全都掉在地上，這是位在南投力行產業道路中的，馬烈霸部落，每年光是被猴群破壞的柿子，損失就將近百萬元。





農民說，這些猴子大軍，一來就是20、30隻，前幾天山區停電，防猴電網斷電，不只甜柿被破壞，黃瓜、蔬菜也無一倖免，就算農民使用自製沖天炮，想嚇阻猴群，也徒勞無功。農民苦不堪言，只盼相關單位，能夠協助部落防止猴害，將損失降到最低。









