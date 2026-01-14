南投騎士酒駕自撞路車! 雲林駕駛低頭撿物撞對向車

中部中心／張家維－蔡松霖 南投－雲林報導

南投市13日晚間發生一起摩托車自撞意外，廖姓男子騎機車撞擊停放路邊轎車，人受傷，酒測值竟高達0.73，已經涉及公共危險罪；另外，雲林則有一名駕駛，轉彎時因為低頭撿東西，車輛失控撞到對向貨車，兩名駕駛都受傷送醫。

監視器畫面中，車流還算順暢，藍色小貨車一個右轉，突然偏離車道，撞向對向的大貨車！撞擊力道不小，藍色小貨車車頭轉凹一側，大貨車駕駛座車門也被撞凹。兩名駕駛撞得七葷八素，都受傷。

駕駛低頭撿東西 小貨車轉彎失控撞上對向貨車（圖／翻攝畫面）









兩名駕駛分別送醫，藍色小貨車上載著建材，同事趕來幫忙運走。到底怎麼撞得，藍色小貨車的柏姓駕駛67歲，他向警方表示，是因為他車輛轉彎時，低頭撿東西，方向盤沒握好，一時失控釀禍。

轉彎撿東西，差點釀成大禍，兩名駕駛酒測值均為零，還好只受到輕傷，行車要專心更不可以喝酒；





藍色貨車駕駛轉彎時低頭撿東西 一時失控釀禍（圖／民視新聞）









13日晚間，廖姓男子騎機車，這個左轉看似流暢，下一秒行經南投市嘉和一路，卻是角度沒抓好，直撞上路邊停放的自小客車，附近民眾聽到巨響，一看男子倒在地上。趕緊叫救護車。送醫後，一呼氣，酒測值竟然高達0.73毫克，幾乎不醒人事，竟然還騎車上路，難怪自撞路旁車輛，害人害己，警方依公共危險罪送辦。





廖姓男子騎機車自撞路旁停放的自小車 人倒地送醫酒測值高達0.73毫克（圖／翻攝畫面）





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：毋湯！駕駛低頭撿東西 小貨車轉彎失控撞上對向貨車

