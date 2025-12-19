南投驚傳凶殺案！男子開車撞倒鄰居 拿刀狂刺奪命再打110自首

南投一名男子開車撞倒鄰居，隨後拿刀狂刺奪命再打110自首。（示意圖，取自PIXABAY免費圖庫）

南投名間今（19）日驚傳凶殺命案，一名男子與鄰居結怨已久，沒想到今天竟先開車撞倒騎車的鄰居，隨後再拿刀猛刺對方，使其重傷身亡，該名男子之後還打110報案，警方目前已將他逮捕並依殺人罪嫌偵辦中。

警方指出，今天7時40分左右，有名男子打110自首，稱在名間鄉山腳巷犯下殺人案，警方隨後也立刻到場了解，並且發現有名男子已經倒在路上，因此立即通報消防局急送醫搶救，但最後仍不治。

經了解，凶嫌是51歲的黃姓男子，與死者65歲蕭姓男子是鄰居，雙方過去就有糾紛，沒想到黃男今天看到蕭男要騎機車出門，竟先開車將他撞倒在地，隨後再拿出水果刀猛刺對方身直至身亡。

廣告 廣告

黃嫌在殺人後也打電話自首，並且在警察到場後承認自己的罪刑，警方也在現場扣查犯案所用的刀械等物品，等案情釐清後，將依殺人罪報請南投地檢署偵辦。

更多鏡週刊報導

驚！台南5個月大男嬰失聯沒打疫苗 警找到父母才知「孩子身亡遭丟大排」

有片／傻眼！健身教練約女學生回家遭拒 當街失控打人遭壓制畫面曝光

確定知道是什麼意思？藍白宣布彈劾賴清德 竟登中國官媒《新華社》