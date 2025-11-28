南投驚傳機車「碎爛車禍」！ 騎士對撞汽車當場失憶

南投發生對撞車禍，機車當場碎爛。（圖／東森新聞）





南投「台14線」一對20多歲的男女昨（27日）中午左右，騎乘機車雙載下山，不明原因失控摔車，逆向撞上休旅車，男騎士卡進車底瞬間失憶，機車車體幾乎解體全碎，汽車的保險桿也被撞到掉落。

機車與汽車對撞後，當場碎爛解體。（圖／東森新聞）

警方指出，男騎士的酒測值為0，疑似從武嶺下山卻失控滑向對向車道，詳細的肇事原因還有待調查釐清。

