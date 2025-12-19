南投驚悚殺人案！51歲男開車撞鄰居 冷血持刀猛刺奪命

南投縣名間鄉山腳巷今（19）日上午驚傳一起恐怖殺人案，一名65歲蕭姓男子準備騎乘機車外出時，遭51歲黃姓鄰居駕駛自小客車衝撞，撞擊力道強烈導致蕭男連人帶車倒地，黃嫌隨即持預藏的水果刀朝蕭男猛刺，造成蕭男重傷不治。

一名65歲蕭姓男子準備騎乘機車外出時，遭51歲黃姓鄰居駕駛自小客車衝撞、刺殺，釀1死。(圖/中天新聞)

警方於上午7時40分許接獲通報後立即趕抵現場，發現蕭男倒臥路邊奄奄一息，立即協助將其送往醫院急救，但仍因傷勢過重宣告不治。黃嫌犯案後，於7時42分許主動向警方報案自首，並承認殺人犯行。

南投縣名間鄉山腳巷今日上午驚傳一起恐怖殺人案。(圖/中天新聞)

警方初步調查發現，死者蕭男與嫌犯黃男是鄰居關係，兩人長期有爭執，黃嫌疑似精神不穩定，過去曾在夜間點燃炮竹被蕭男檢舉。

廣告 廣告

目前警方已查扣作案刀具，並由鑑識科進行採證，全案正依殺人罪進一步調查釐清中，並報請南投地檢署偵辦。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

台61火燒車！駕駛下車看右輪…下秒就冒火光

女清潔員被酒駕撞死！閨蜜看畫面心碎：我送的衣服

影/台積電高雄廠驚險瞬間！吊繩斷「太空包」重砸吊車