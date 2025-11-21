南投驚悚車禍！砂石車擦撞機車倒 女秒棄車躲劫

南投縣 / 綜合報導

南投縣1名55歲李姓女子，昨(20)日下午1點多騎車要去竹山鎮 紫南宮 拜拜，遇到1輛右轉砂石車阻斷她的去路，當下她驚覺會被砂石車撞到，趕快後退，卻疑似右被砂石車後方的車身擦撞，連人帶車倒地，她嚇得連滾帶爬往後逃，差點就被砂石車輾過。

砂石車開到路口右轉，這時它的右側有一輛機車經過，女騎士看到砂石車要轉彎，趕快煞車往後退，但砂石車車頭轉過去，後面的車身也跟著轉動，疑似擦撞到機車，女騎士連人帶車倒地，她也當場嚇到在地上邊爬邊往後，整個人連滾帶爬逃命，驚險躲過一劫。

當事李姓女騎士說：「(砂石車)一個大轉彎，就把我給捲進去了，碰到我的時候，我已經覺得來不及了，快死掉了，一瞬間就趕快抽身出來。」女騎士想到事發當下，還是相當驚恐，連手都在抖，她的雙腳和膝蓋，更因此受傷包紮，當事李姓女騎士說：「嚇死了，整個都一直發抖，坐在旁邊，回不了神。」

車禍發生在南投竹山這處路口，55歲的李姓女騎士，當時從紫南宮拜拜完，要騎車到其他廟拜拜，途中遇到砂石車右轉，當下就覺得可能被撞到，因此往後退但退得不夠後面，南投縣警竹山分局第四組組長曾英浩說：「大型車輛本身有很大的視野死角，(轉彎時)後輪會向內縮，產生較大的內輪差。」

警方提醒，機慢車經過路口遇到大型車輛轉彎，要避開內輪差，就要保持3公尺以上距離，大約就是兩台機車、一台小客車長度，最好是在路口等車開過最安全，此外如果砂石車未禮讓機慢車，可以裁處1400元以上罰鍰。

