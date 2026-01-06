南投驚險車禍! 8旬婦「騎車鬼切遭」卡客運車底受困

中部中心／張家維 南投報導

南投縣草屯鎮5日上午發生一起驚險車禍，一名87歲的李姓婦人騎車從加油站出來時，直接左轉切入車道，後方一輛直行的客運閃避不及撞上，老婦人連人帶車被捲入底盤受困，老婦人痛得直拍打車身求救。

監視器畫面左上方客運車才轉彎回正在車道，突然一名騎士車子切了就彎過來，運將嚇得直按喇叭，但已經來不及。婦人連人帶車撞得半身卡進車底，痛得直哇哇大叫，拍打車身。不倒車還好，運將倒車想讓人脫困，沒想到人和機車卡死也拖著動。嚇得旁邊的人直大叫。只能等警消人員趕到。用磚墊高、幫浦升高，但機車龍頭與客運底盤卡死，只能再換方式救人。

草屯中正路上8旬婦「騎車鬼切遭」卡客運車底受困（圖／翻攝畫面）









熱心民眾：「幾乎要把她壓過了，大概只差一尺距離，要不然就好收拾了，我趕快拖我一台大台的千斤頂，去幫忙撐高，但是我的千斤頂不夠力，因為它（客運）太大台了。」5日上午，87歲的李姓婦人從草屯鎮中正路的加油站出來時，疑似直接橫跨車道逆向左轉，直行的客運司機雖緊急煞車仍來不及反應，當場猛烈撞上。





草屯中正路上8旬婦「騎車鬼切遭」卡客運車底受困（圖／翻攝畫面）









草屯警分局交通小隊長賴啓文：「一名女性長者騎乘普重機車，從加油站左轉進入中正路，與直行大客車發生碰撞，導致雙腿骨折受傷送醫。」警消人員動用工具歷時約20分鐘才將人救出，婦人腿部骨折，意識清楚，痛得哀嚎，送醫救治。這一撞，車禍過程驚嚇指數破表，行車用路要遵守交通規則，「鬼切」真的毋湯。





警消人員動用工具歷時約20分鐘才將人救出 婦人腿部骨折意識清楚（圖／翻攝畫面）









