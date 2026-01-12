南投高中學藝術競賽 多元成果表現亮眼

記者黃清衛／南投報導

南投高中應用英語科學生近期於學術與藝術競賽中捷報頻傳，在縣級英語能力測驗及國際音樂賽事中皆勇奪冠軍，充分展現學生多元發展與卓越實力。

於「南投縣第4屆縣長盃高中組英語能力測驗」中，面對近300位選手同場競技、競爭激烈，南投高中應用英語科學生表現尤為亮眼、成績斐然，計有3年級陳譽及施芊奈同學榮獲第1及第8名佳績，1年級李芷妤同學初試啼聲獲得第14名。在高強度的縣級競賽中取得如此佳績，實屬難能可貴，成果令人振奮。

此外，應用英語科學生在藝術領域同樣大放異彩。3年級曾韵庭同學參加「2026第42屆亞洲盃國際音樂大賽」，憑藉精湛的演奏技巧與深厚音樂素養，榮獲木吉他青年組第1名，為校爭光。

南投高中校長廖倉祥表示，應用英語科學生在學術與藝術競賽中的亮眼成果，充分展現學校長期深耕全人教育與多元適性發展的成效。他肯定學生勇於挑戰、堅持到底的學習態度，也感謝教師團隊的悉心指導與家長的支持陪伴，並期勉同學持續精進專業能力，拓展國際視野，在未來舞台上持續發光發熱，開創屬於自己的精采人生。

南投高中校長廖倉祥感謝教師團隊的悉心指導，並期勉同學持續精進專業能力，開創屬於自己的精采未來。（南投高中提供）

南投高中曾韵庭同學榮獲「2026第42屆亞洲盃國際音樂大賽」木吉他青年組第1名，為校爭光。（南投高中提供）