南投高中技藝競賽表現亮眼 展現技職實力

記者黃清衛／南投報導

「114學年度全國高級中等學校學生商科技藝競賽」日前成績公布，國立南投高中表現耀眼，4項職種參賽全數獲獎，計有一面程式設計金手獎，與文書處理、職場英文及電腦繪圖等3面優勝獎項，創下獲獎率100%的卓越成績，展現南投高中在技職教育上扎實的教學成果。

競賽金手獎由電子商務科陳俞愷奪得，榮獲程式設計組全國第2名。陳俞愷分享學習歷程，自入校起在老師的鼓勵下投入練習，深刻體會到「3年磨1劍」的精神。尤其在訓練備賽過程中深獲師長們悉心指導與暖心關懷，讓他在學習路上並不感到孤單，且更勇於提問與接受挑戰；也要特別感謝已就讀大學的邱重袁學長，在課業繁重之餘仍抽空返校提供技術指導與寶貴的經驗傳授，讓他在參賽過程中倍感信心。

南投高中校長廖倉祥表示，秉持「建構多元智慧環境，尊重個別差異，學生適性發展，快樂學習」的教育理念，本屆競賽成果來自於學生們的堅持與努力，也源自教師專業團隊的投入與付出。學校將持續深耕技職教育，期望協助更多學生發掘專長、展現技能，在未來各項舞台上都能大放異彩，為社會作出貢獻。