南投高中114學年度全國技藝競賽成果豐 勇奪一金手七優勝

投高於全國技藝競賽奪1金手7優勝佳績。（投高提供）





114學年度全國高級中等學校工商科技藝競賽成績揭曉，國立南投高中在商科與工科領域表現亮眼，勇奪1金手獎、7優勝，總獲獎數名列南投縣第一，再次以實力為南投高中技職教育寫下耀眼新頁。

家長會長向恒達、校友會理事長徐孟榆、教育基金會董事長張正岳等人依例都返校為優勝同學頒獎鼓勵，也肯定師生的努力。

陳俞愷（左三）榮獲金手獎第2名，校友群頒獎祝賀。（投高提供）

此次競賽有程式設計、文書處理、職場英文、電腦繪圖、測量、建築製圖及電腦輔助機械製圖等多元職種，展現學生專業能力，也反映學校長期深耕技藝教育、重視跨域整合與實作訓練的教學成果。投高一向以「穩扎穩打、陪伴成長」為核心理念，透過訓練制度與溫暖學習氛圍，成為學生在競賽路上最堅實的後盾。

廣告 廣告

電子商務科陳俞愷於程式設計職種榮獲金手獎全國第2名，成績斐然。他形容這段歷程是「三年磨一劍」的最佳寫照。他特別感謝劉興能、李政誼、李冠賢、黃阿秀等師長的耐心指導與照顧，及校長、導師羅珮恕全力支持，感念學長邱重袁的指點，讓他在專業與心態上皆能穩健成長。

電子商務科的李銘樂，在文書處理職種中榮獲優勝。他分享透過課堂中反覆模擬實際競賽情境，加上師長即時指導與學長經驗傳承，克服瓶頸沉著應對、發揮實力。

應用英語科陳譽於職場英文職種獲得優勝。他坦言自己曾對競賽感到抗拒，所幸在老師李如惠、導師邱碧霞及校內師長、同儕的鼓勵陪伴下建立信心，最終在全國賽場上突破自我。

美工科楊原一於電腦繪圖職種獲得優勝，感謝實習處、游禮鍵主任與任課教師的悉心指導，同學的相互扶持，讓他能無後顧之憂投入競賽，立志持續精進專業、邁向更高目標。

獲得電腦輔助機械製圖優勝的林秉崑表示，每天一點點進步，就是最大的收穫。測量職種優勝的陳柏勛與鄒昕恒，分享團隊合作感動。陳柏勛感謝父親每週末接送練習的默默支持，及與夥伴從磨合到建立默契歷程；鄒昕恒將榮耀獻給一路支持他的家人與同學，表示這次經驗讓他更加確信未來的專業方向。

建築製圖職種優勝得主白鈺鴻，感謝指導老師林晏旬從基礎技法到設計思維引導，使他能重拾信心，並視此次獲獎為邁向專業領域的重要起點。

校長廖倉祥表示，競賽成果不僅是學生技能實力的肯定，更展現學校「師生共學、家校攜手」的教育精神。南投高中將持續優化技藝教學環境，深化實作與競賽培訓，陪伴每位學生在專業道路上穩健前行、持續發光。





更多新聞推薦

● 翻桌了！卓榮泰「不副署」嗆藍白 「倒閣啊！」 Cheap：總統一起下來重選才公平