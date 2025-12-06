南投高商雙星閃耀 全國技藝競賽勇奪雙優勝從克服生命低谷到會計達人 展現青春韌性

簡彤恩(前排右二)獲會計資訊全國第九名；杜芊藝(前排右三)獲職場英文優勝，與校長劉玲慧(前排中)及所有比賽師長合影。(校方提供)

在剛落幕的一一四學年度全國高級中等學校學生商業技藝競賽中，南投高商再傳捷報，憑藉選手堅定的毅力與師長的愛心陪伴，一舉奪得兩項優勝佳績，展現出「選擇投商，生命發光」的教育成果。應用英語科的杜芊藝同學榮獲優勝，而會計資訊職類選手簡彤恩同學則在頂尖競爭中脫穎而出，榮獲全國第九名。兩位選手的故事，不僅是對專業技能的肯定，更是生命突破與成長的最佳見證。

應用英語科的杜芊藝同學，身為新住民子女，其獲獎背後藏著一段感人至深的蛻變故事。在轉學至南投高商前，他曾因嚴重的憂鬱症休學一年，一度封閉自我。面對雙親長年在外地工作，杜芊藝獨自寄宿在親戚家或學校宿舍，學校師長不僅傳授知識，更成為他在南投最溫暖的「家人」。

在專業教師團隊的愛與陪伴下，杜芊藝逐漸打開心房，不僅積極參與校內各項活動，在賽前更將所學回饋鄉里，投身松柏嶺受天宮的英文導覽志工服務。杜芊藝表示，這幾個月高強度的培訓與備賽過程，不僅是難忘的經驗，更讓他找到了人生的方向，對未來充滿信心與盼望。

指導老師張佳蕙在其中扮演了關鍵角色，她不僅是教練，更是如母親般的存在。張老師秉持著溫柔堅定的信念，每個週末親自開車接送杜芊藝往返田中親戚家與南投進行集訓。賽前，她更是每天陪伴學生練習至晚上八、九點。張老師常以一句話勉勵杜芊藝：「You either earned, or learned.（人生不是得到，就是學到）」。對張老師而言，這段幫助學生走出陰霾、重塑生命的歷程，其意義遠遠超越了競賽名次本身。

在會計資訊職類競賽方面，簡彤恩同學則以穩定踏實、努力不懈的精神獲得全國第9名的肯定，為校爭光。簡彤恩的技藝之路並非一開始就與會計相關。就讀國中時，她曾投入烘焙技藝班，但後來發現興趣並不在此。直到升上南投高商，接觸會計專業後，才意識到自己對數字處理與軟體操作具有高度敏感度，並燃起熱情。

為了在全國賽中爭取佳績，簡彤恩自九月起投入高強度的培訓。她以堅定的毅力面對挑戰，每天清晨七點半準時開始訓練，一路到夜幕低垂，日復一日地實作與反覆練習，逐步累積紮實的競賽能力。在訓練期間，簡彤恩展現出優異的專注力與快速學習能力，總能沉穩地操作各項會計軟體，並積極配合指導老師的訓練安排，追求更精準、高效率的表現。此次能拿下全國第9名，正是她孜孜矻矻、努力多時所累積的成果，象徵著她在技藝學習上的突破與成長。

南投高商校長劉玲慧在兩組選手備賽期間，常準備雞排、點心等慰勞品，用實際行動支持師生。劉校長強調：「成功其實沒有奇蹟，是靠每天努力所做的不斷累積」。她表示，南投高商秉持著一步一腳印的辦學精神，致力於讓每個孩子都能在學校找到屬於自己的舞台。

簡彤恩的排名與杜芊藝的獲獎，不僅是技藝的認可，更是南投高商教育改變生命的實證。全校師生對兩位同學的努力與表現深感驕傲，期盼他們能持續在各自領域中發光發熱，邁向更廣闊的未來。