南投高山茶王頒獎 義賣扶弱

南投縣長許淑華（左四）出席仁愛鄉農會台灣高山茶王冬茶評鑑頒獎。（記者張瑞惠翻攝）

記者張瑞惠∕南投報導

南投縣仁愛鄉農會十三日舉辦「二０二五台灣高山茶王冬季評鑑競賽頒獎典禮」。特等獎得主「大茗本位製茶堂」董事長林柏宏將獲獎的三十斤頂級比賽茶全數捐出義賣，募得一百萬元全數回饋鄉里弱勢與救災團體。

縣長許淑華頒獎致詞指出，今年中部高海拔茶區在七月及九月接連遭遇颱風侵襲，強風豪雨導致茶樹根系受損，冬茶生長緩慢，產量估計減少三至五成。幸好冬茶採製期間天氣晴朗，有利於茶菁萎凋及發酵控制，品質不減反增。

大茗本位製茶堂這次參賽三件，分別拿下特等獎、頭獎壹獎及頭等獎。林柏宏將三十斤得獎茶分成十組義賣，獲得文山行實業等十家公司認購，將總金額達一百萬元善款全數捐贈予仁愛鄉弱勢家庭、教育團體、部落文化健康站及神鷹搜救隊。

農會表示，本屆茶賽總參賽點數達六百十一件，為維護「台灣高山茶王」的金字招牌，淘汰率達百分之四十九點五九。特等獎茶品茶湯水色蜜綠清澈，香氣純淨帶有淡雅花香，滋味鮮甜圓滑，口感純潤細緻，充分展現仁愛高山茶的優質實力。