南投魚池鄉盛產虎頭蘭春節應景 公所推擺飾添喜氣

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）魚池鄉盛產蘭花，其中虎頭蘭是代表花卉。鄉公所今天表示，「虎」與「福」諧音，虎頭蘭因此象徵吉祥、幸運、繁榮；魚池鄉蘭花優雅、芳香，適合作為新年裝飾，增添繁榮喜氣。

南投縣魚池鄉紅茶、香菇、蘭花、咖啡遠近馳名，鄉內多家蘭園種植虎頭蘭、石斛蘭、國蘭、文心蘭等，東光花卉區是密集種植區，虎頭蘭主要供應國內市場，產量占全台8成，國蘭以外銷韓國為主，產量占全台1/4，魚池鄉公所今天推廣，邀民眾來欣賞、選購蘭花賀新年。

魚池鄉長劉啟帆說，魚池鄉四周環山，環境濕度高且日夜溫差明顯，得天獨厚自然條件成為蘭花優質產區，去年受暖冬、春節提早因素，虎頭蘭產量略受影響，今年氣候宜人，產量恢復往年盛況且花況極佳，春節是賞蘭花最佳時節，魚池鄉蘭花外觀優雅、芳香宜人。

劉啟帆說，虎頭蘭有極佳環境適應力，開花期集中10月至隔年2月，觀賞期可達約3個月，因「虎」與「福」諧音，虎頭蘭被視為吉祥、幸運、繁榮象徵，豐富、豔麗花色與大器的組合盆栽充滿喜氣，適合作為新年裝飾或年節送禮，為佳節增添繁榮氛圍，帶來好兆頭。

配合南投花卉嘉年華，鄉公所2月7日晚間在魚池鄉朝曦宮舉辦「蘭鄉迎春，櫻紅盛宴」晚會，結合蘭花展示、藝文表演、魔術秀、歌手演出、摸彩、產業推廣，鄉公所盼吸引外地遊客到訪，並提升「蘭花之鄉」品牌形象，當天也將贈送可愛元宵燈籠給民眾。（編輯：黃世雅）1150203