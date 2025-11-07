南投魚池鄉與日本佐賀縣嬉野市締結友好協定 台日地方交流再添佳話

在駐福岡辦事處積極牽線下，繼10月佐賀縣嬉野市與嘉義縣竹崎鄉締盟後，南投縣魚池鄉於11月7日與嬉野市簽署友好交流協定，成為台灣與佐賀之間第二組城鄉締盟，象徵台日地方交流更趨密切。

締結儀式當日，魚池鄉長劉啟帆率團在駐福岡辦事處總領事陳銘俊陪同下拜會嬉野市，受到村上大祐市長及市府團隊以揮舞台日國旗的熱烈歡迎。出席見證的貴賓包括嬉野市副市長早瀨宏範、市議會副議長森田明彦，以及駐福岡辦事處副領事洪育欽等人。

村上市長與劉鄉長於儀式中共同簽署協定，承諾將在茶葉產業、觀光發展、教育文化等面向深化合作，促進雙方城鄉共同成長。儀式後，村上市長並陪同魚池代表團參觀老街與茶文化體驗，並特別導覽擁有360年歷史的巨大老茶樹，展現嬉野市深厚的茶文化底蘊。

陳銘俊總領事致詞指出，九州地區與台灣的地方交流日益緊密，城鄉締盟數量成長快速。自斷交以來，鹿兒島與熊本縣的締盟案例已由兩例增至十多例，長崎縣也首次與台灣地方締盟，山口、大分、宮崎、福岡等地交流亦不斷擴大。今年光是屏東縣九如鄉與鹿兒島縣東串良町、高雄市與北九州市、台南市安南區與熊本縣甲佐町等三組已完成締盟，年底前預計還將新增台南與別府、宇佐等至少三組。

魚池鄉以日月潭與高品質的紅茶聞名國際，嬉野市則以「日本三大美肌溫泉」之一的嬉野溫泉著稱。兩地皆擁有豐富的自然資源與文化特色。雙方期盼未來能結合各自優勢，開創更多觀光與文化交流合作契機，不僅造福地方民眾，也讓台日友誼再添新章。