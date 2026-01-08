南投魚池鄉長藍初選王若嵐勝出 游顥：有信心贏回藍天 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

2026地方九合一選舉，各區域陸續進行整合、初選，南投縣魚池鄉近年由民進黨執政，下屆鄉長選舉，鄉親原以為將是藍綠對決，由民進黨籍現任鄉長劉啟帆的弟弟劉啟行，與國民黨籍鄉民代表會副主席王若嵐對戰，但甫當選國民黨黨代表的陳奎合月初在臉書表態選魚池鄉長，為選舉添變數。

國民黨南投縣黨部主委游顥今（8）邀集魚池鄉長參選人王若嵐、陳奎合、魚池鄉黨部主委潘岱儒，及漁會總幹事張乾任見證，宣布縣黨部辦理初選結果，由王若嵐勝出，代表國民黨參選魚池鄉長。

游顥強調，此次縣黨部辦理初選，程序嚴謹且公正公正公開，雙方候選人均對結果表示尊重與肯定，陳奎合展現全力支持王若嵐的風度，王若嵐也邀請陳奎合共同投入策劃魚池發展的藍圖，展現黨內高度的民主風範與大團結氣氛。他說，配合縣長許淑華的調和鼎鼐，縣政鄉政發展一條線，有信心在接下來的選戰中「綠地轉藍天」，開創魚池鄉的新局大發展。

「今天的結果不是競爭的終點，而是魚池團結發展的起點。」游顥認為，魚池鄉長期以來面臨發展瓶頸，基層鄉親對於變革與進步有著強烈渴望。王若嵐具備基層民代的實力、熟悉魚池，融合國民黨年輕新秀陳奎合的產業創新視野，這是最強整合，也是國民黨贏回魚池鄉的最大本錢。

民進黨的劉啟行則是魚池鄉農會常務監事，曾任魚池鄉鄉民代表、魚池鄉農會理事長，由於理事長有任期限制，他有意轉戰鄉長，很早就以「幸福魚池，有你有我」勤走基層，並善用農會資源，深入各社區舉行食農教育，搭配哥哥劉啟帆執政優勢，出席鄉內各類活動。外界預估，藍綠都將是一場硬戰。

照片來源：游顥辦公室提供

