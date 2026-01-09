南投魚池鄉長藍初選 王若嵐勝出

國民黨南投縣魚池鄉長，國民黨初選王若嵐（左二）勝出。(圖：南投縣黨部提供)

國民黨南投縣魚池鄉長有由魚池鄉代會副主席王若嵐及黨代表陳奎合兩強相爭，在縣黨部主委游顥協調下進行電話民調初選。八日游顥今邀集王、陳兩人、魚池鄉黨部主委潘岱儒及漁會總幹事張乾任見證，宣布縣黨部辦理初選結果，由王若嵐勝出，代表國民黨提名正式投入參選魚池鄉長。

南投縣黨部主委游顥強調，此次縣黨部辦理初選，程序嚴謹且公正公正公開，雙方候選人均對結果表示尊重與肯定，陳奎合落後卻展現全力支持王若嵐的風度，王若嵐也邀請陳奎合共同投入策劃魚池發展的藍圖，展現黨內高度的民主風範與大團結氣氛，配合許淑華縣長的調和鼎鼐，縣政鄉政發展一條線，游顥強調也有信心在接下來的選戰中「綠地轉藍天」，開創魚池鄉的新局大發展。

游顥認為，魚池鄉長期以來面臨發展瓶頸，基層鄉親對於變革與進步有著強烈渴望。王若嵐具備基層民代的實力與熟悉魚池，融合國民黨年輕新秀陳奎合的產業創新視野，這是最強整合，也是國民黨贏回魚池鄉的最大本錢。他相信今天的結果不是競爭的終點，而是魚池團結發展的起點。

現任民進黨籍魚池鄉長劉啟帆兩任將屆滿，其胞弟現任魚池鄉農會常務監事劉啟行有意接棒，以無黨籍參選。