南投魚池露營區淪毒窟！旅泰男寄跨國毒包裹走私400萬大麻 警逮4嫌

記者潘靚緯／台中報導

35歲賴姓男子在南投魚池鄉經營露營區，收取從加拿大寄來的大麻包裹。(圖／翻攝畫面)

財政部關務署台北關通報，去年8月攔查到3件從加拿大寄來的郵包，竟夾藏4包重達2186克大麻，市價約350萬，刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲通報，立即展開追緝。查出包裹寄到南投魚池鄉、35歲賴姓男子經營的一處露營區，再由38歲蔡姓、35歲沈姓男子領取販賣，循線逮捕3人，查獲大麻、大麻煙油等毒品，一舉逮捕41歲陳姓主嫌，依毒品罪嫌起訴4嫌，徹底瓦解跨國販毒集團。

財政部關務署台北關查出3件從加拿大寄來的包裹，內藏2186克大麻。(圖／翻攝畫面)

刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲通報，有3件從加拿大寄來的國際郵包，經查驗發現包裹內共夾藏4包大麻毒品，總重2186克，立即組成專案小組，報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮偵辦。

廣告 廣告

專案小組不動聲色暗中監控，發現3件包裹先寄送到南投魚池鄉一處露營區，再由35歲沈姓男子開車前往露營區，找露營區老闆35歲賴男取貨，接著再送到台中市北屯區38歲蔡姓嫌犯住處，由蔡男負責對外販賣。

南投魚池露營區成了跨國販毒集團的中轉站，員工幫收毒品卻渾然不知。(圖／翻攝畫面)

經長期跟監蒐證，專案小組見時機成熟， 去年9月1日發動查緝，一舉將賴嫌、沈嫌、蔡嫌等3人查緝到案，從蔡嫌住處查扣大麻6小包（毛重95公克）、大麻3罐（毛重341.5公克）及大麻煙油71支等毒品證物。

沈姓嫌犯(圖下)到魚池露營區領取大麻後，交給蔡姓嫌犯(圖上)販賣。(圖／翻攝畫面)

警方深入追查發現，掌責操控境外毒品走私的幕後陳姓41歲主嫌，長期旅居泰國，為走私大麻毒品來台販售牟利，由沈嫌夥同蔡嫌在國內負責大麻銷售，再透過賴嫌以南投露營區作為掩護，協助收領大麻毒品國際郵包，完成毒品販售網絡，去年9月22日陳男不知已被掌握行蹤，回國時在台中遭逮捕，販毒集團遭瓦解。

刑事局呼籲，大麻為我國列管第二級毒品，從事製造、運輸、販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，刑責極重，民眾切勿以身試法。

跨國販毒集團陳姓主嫌，長年旅居泰國，回國時遭警方鎖定行蹤逮捕。(圖／翻攝畫面)

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

扮「地面師」陪辦抵押房屋貸款詐400萬 彰化代書辯清白遭拆穿判刑

轎車高速失控「騰空」撞破磚牆電桿 苗30歲獨子噴飛草叢頭骨碎裂慘亡

79歲彰化婦赴苗栗推拿遇死劫 丈夫面前遭賓士車撞死 駕駛酒駕棄車肇逃

惡男夜闖前女友家埋伏！持33CM長刀猛刺 警制伏反「被刺3個洞」傷心腹

