南投魚池露營區淪毒窟！男跨國寄毒包裹走私大麻 4人落網

南投露營區收大麻包裹，檢警去年九月收網抓人，查扣四包總重二千一百八十六公克大麻等毒品，市價四百萬元。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

旅居泰國的四十一歲陳姓男子去年間被關務署掌握，涉寄送大麻包裹輸台，刑事局接獲情資後，去年九月查緝經營露營區負責收包裹的賴男到案，再逮負責運送、銷售的沈男、蔡男，因陳不知檢警已掌握其身分，同月底返台時，也被查緝到案，全案查獲市價四百萬元的大麻跟大麻煙油，檢方聲押陳男等三人獲准，賴無保請回，全案近日依毒品罪起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心四隊是在去年八月接獲關務署台北關通報，攔查到三件從加拿大進口的郵包，經查驗發現三件包裹內夾藏四包大麻，中打四隊報請南投地檢署檢察官廖蘊瑋指揮後，與南投縣刑大、台中市刑大組成專案小組共同偵辦。

專案小組追查，包裹是寄送到南投魚池一處露營區周邊民宅，由經營露營區的三十五歲賴姓男子收領後，再由三十五歲沈男開車找賴男接運，將包裹載送到台中市北屯區的三十八歲蔡姓男子住處，進行後續交易事宜。

檢警在去年九月一日見時機成熟，將賴、沈、蔡等三人查緝到案，查扣大麻四包重二千一百八十六公克、大麻六小包重九十五公克、大麻三罐重三百四十一點五公克、大麻煙油七十一支重九百一十公克等毒品，市價約四百萬元，因旅居泰國的陳姓男子不知已被掌握身分，搭機返台後在同月二十二日落網。

檢警發現，陳男旅居泰國，在國外取得毒品貨源後，由沈、蔡負責在台灣銷售，透過賴男以南投露營區作為掩護，協助收領大麻毒品國際郵包，進而完成毒品販運網絡，全案警詢後依毒品罪移送南投地檢署偵辦，檢方聲押陳等三人獲准，賴獲無保請回，近日由檢方偵結起訴，移審法院。