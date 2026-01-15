南投鳳凰山6旬翁突「失溫軟腳」 12警義消接力抬下山

記者陳佳鈴／南投報導

一行5人的登山隊在健行途中，其中一名63歲黃姓男子突然出現肢體無力、意識模糊等疑似失溫症狀。（圖／翻攝畫面）

近期氣溫雖稍見回暖，但山區氣候多變，登山仍須謹慎！南投縣鹿谷鄉溪頭鳳凰山林道今（15）日上午發生一起登山意外，一行5人的登山隊在健行途中，其中一名63歲黃姓男子突然出現肢體無力、意識模糊等疑似失溫症狀。南投縣消防局獲報後，緊急動員警義消共12人前往救援，費時1個多小時以人力接駁方式將患者搬運下山，所幸送醫後無生命危險。

南投縣消防局指出，勤指中心於上午10時51分接獲報案，指稱位於鹿谷鄉溪頭鳳凰山林道第一涼亭旁，有山友身體不適急需救援。第三大隊鹿谷分隊立即啟動救援機制，調派警消4人、替代役1人及義消7人，共計12名人力，並出動救災車及救護車火速趕往現場。

救護人員於11時27分接觸到患者，經初步評估，黃男雖意識清楚、無明顯外傷，但呈現肢體無力無法行走狀態，且儘管今日平地氣溫回升，黃男仍出現些許失溫現象。救護人員當機立斷給予保暖衣物處置，隨後由現場12名搜救人員合力使用搬運毯，將體力透支的黃男一路抬下山。

救援隊伍於中午12時20分順利抵達登山口，隨即由救護車將黃男送往竹山秀傳醫院急診。消防局特別呼籲，山區氣溫變化大，即便平地天氣回暖，登山民眾仍應隨時留意自身體能狀況與保暖裝備，做足準備再上山，以免發生意外。

