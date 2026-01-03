南投鹿谷冬茶比賽 張仙青奪特等獎

南投縣鹿谷鄉農會冬茶比賽頒獎，縣長許淑華（左四）頒贈匾額給特等獎得主。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

南投縣鹿谷鄉農會三日舉辦冬季高級凍頂烏龍茶比賽頒獎，最高榮耀特等獎由在地鹿谷茶農張仙青勇奪，凍頂茶葉生產合作社冬茶特等茶王獎則分別是烏龍組林錫結、新品種組錢芳聯，現場茶香飄逸，吸引大批愛茶人士上山採買。

縣長許淑華到場恭賀得獎茶農，並頒贈匾額給特等獎得主，更大力推薦南投在地優質茶是值得信任的好茶品牌。

農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振到場品評指出，南投縣茶葉種植面積在全國一點二萬公頃中獨占百分之五十六，產量及品質全都名列前茅，尤其是鹿谷烏龍茶不僅熱飲果香喉韻獨到，冷卻後的茶湯更能品出絕佳的花香，在農會及合作社把關下的鹿谷茶，絕對是愛喝好茶的消費大眾首選。

鹿谷農會茶賽規模盛大，此次冬茶有多達四千五百九十八件參賽，堪稱是茶業界的奧斯卡獎，難得的是特等獎張仙青就是在地鹿谷人，印證茶農在地茶園管理與栽培技術的精進，都不斷求新求變，加上鄉農會、合作社嚴格溯源把關，是消費者值得信賴的好茶品牌。