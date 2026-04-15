南投鹿谷春茶減量 茶展售報名件數減少686件
今年受旱象影響，南投縣鹿谷鄉春茶減產4至6成，縣府已公告納入農業天然災害現金救助範圍，農民可申請補助。鹿谷鄉農會年度春茶展售會報名已截止，受減產影響，參賽件數同步下滑，今年共收到3714件，較去年的4400件減少686件。
鹿谷為南投第三大茶區，在地生產的凍頂烏龍茶年產量逾1035公噸，產值超過16億元。今年因乾旱影響，春茶新芽萌發不易，即便主要茶產區位於海拔1000公尺左右，加上清明節期間一波春雨挹注，整體收成仍大幅減少。
鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，今年報名件數明顯下滑，由去年的4400件降至3714件，減少686件。他指出，農會自民國101年起推動比賽茶保價收購制度，凡入圍茶品均由農會收購，協助農民穩定銷售；另因應成本上漲，3年前也曾調整收購價格，提供茶農基本保障。
農會表示，相較低海拔的竹山地區，鹿谷採收期略為延後，目前部分中海拔茶區已開始採收，預計5月13、14日受理繳茶，製茶時程充裕，年度春茶展售會將如期於6月6日舉辦。
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