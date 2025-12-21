位於南投縣鹿谷鄉151縣道旁，一間名為「福心蔬食野菜料理」的餐廳，提供著一份來自土地的溫暖與山林的清新。

福心蔬食野菜料理的用餐空間採半開放式的設計，雖然座位數量不算特別多，但環境都維持著高標準的清潔，這對於注重用餐體驗的顧客來說，無疑是加分項，也展現了店家對細節的用心。而在櫃台旁，店家很貼心地張貼了各項餐點照片，讓顧客可以一目了然餐點的樣貌。還有對於像是竹筒飯、竹香飯、竹筍包、水晶餃等招牌或特色餐點，店家也提供了文字說明，讓顧客在點餐前就能對所選的食物有充分的了解，減少點餐時的猶豫，也能更精準地找到自己喜愛的口味。

廣告 廣告

當天的竹筒飯米粒的呈現略有差異，上層的米飯吃起來感覺比較軟爛，呈現出類似蒸煮的綿密感；而下層的米飯則相對粒粒分明。整體味道上，竹筒飯的調味偏向清淡，顧客可自行添加店家特製的辣椒醬來提味。當日提供的附湯為竹筍湯，這更是為這道主食增添了濃厚的在地氣息。

福心的竹筍包外皮口感較為軟糯，使得竹筍包在入口時有著溫潤的觸感，與內餡形成鮮明的對比。而其內餡的竹筍丁，則散發著清脆的口感，還有黑胡椒的香氣與微帶的辛辣。

涼拌山蕨沙拉，搭配的胡麻醬為過貓增添了一層溫潤的堅果香氣與些許的甘甜，使得整體風味更顯清爽宜人。然而，店家在將蔬菜清燙後，似乎沒有將水分完全瀝乾，導致盤底積聚了少量的水，進而影響到整體口感的呈現，讓風味的體驗稍有折扣。

純麥芽蜜地瓜提供了兩種不同大小的份量，同時也提供兩種不同風味的蜜地瓜，可以單獨購買，也可以選擇混搭。當天品嚐的是混搭口味的蜜地瓜。個人感受上，對顏色較深的蜜地瓜有著特別的偏愛。這份偏愛，或許與其紮實、Q彈的口感有關，又或許是它更貼近於童年記憶中那種古早味的零食風味，勾起了濃濃的懷舊情懷。那種熟悉的甜味與嚼勁，帶來的是一種溫暖而踏實的滿足感。

福心蔬食野菜料理

南投縣鹿谷鄉興產路79-51號





相關連結

【美樂地親子農場】台中麗寶樂園全新登場，試營運199元餵食體驗

南投鹿谷蔬食/鄰近溪頭、竹筒飯、蜜地瓜、竹筍包

【很牛炭燒牛排】濕式熟成牛排、自助窯烤PIZZA、湯品、飲料、冰淇淋

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！