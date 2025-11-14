南投鹿谷鄉天林宮重修入火慶成謝土醮典 許淑華贈匾祈福
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣鹿谷鄉竹林村小半天地區的信仰中心「天林宮」，將於農曆十月初二至初四盛大舉行「重修入火慶成謝土醮典」，縣長許淑華14日上午特別前往參香祈福，並敬獻匾額，恭賀天林宮重修圓滿，表達對地方信仰及文化傳承的重視。
許縣長指出，天林宮所奉祀的媽祖自清康熙24年(西元1685年)由蘇姓先民恭請渡海來臺，康熙39年(西元1700年) 輾轉安座於小半天地區，距今已有300多年歷史，從簡易草寮到民國42年興建木造廟宇、民國73年擴建新廟，再到這次重修，已是鹿谷鄉竹林村、小半天地區的信仰寄託，她此次贈匾，也上香祈求媽祖庇佑地方風調雨順、恭賀天林宮廟貌巍峨、香火鼎盛。
天林宮副主委蘇福凱說，天林宮於民國113年農曆6月19日動工重修，本月舉行入火慶成謝土醮典，意義非凡，感謝縣長的蒞臨。
位在竹山鎮市區的慈惠堂，將於18日盛大舉行「入火安座大典暨建堂65週年堂慶」，許縣長也特地前往向瑤池金母上香祈福、致贈匾額，感謝慈惠堂長年來在竹山地區推動的公益善行。她也向廟方宣導，縣府目前有環保金爐及電子鞭炮補助計畫，歡迎廟方申請，一起為環保盡心力。
許縣長表示，慈惠堂創建至今，秉持「慈悲為懷、惠澤眾生」的宗旨，是竹山地區鄉親重要的精神寄託，此次重新落成與安座，象徵著堂宇新氣象、香火永綿延，也展現信眾對信仰的堅定與傳承。慈惠堂不僅是宗教場所，也是實踐社會責任的楷模，多年來持續推廣善行、濟助弱勢，讓「惠澤眾生」的宗旨真正落實到社區服務之中。（照片記者謝雅情翻攝）
其他人也在看
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 1 天前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨
台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 1 天前
黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。中時新聞網 ・ 14 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 1 天前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 1 天前
黃明志「沒證據涉案」將獲釋 謝侑芯律師回應了！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作猝死，歌手黃明志在場、持毒，還驗出多種陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣。大馬警方昨（12日）證實已完成調查報告，宣布目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，預計今（13日）黃明志將在警方擔保下獲釋。對此，謝侑芯律師陳俊達指出「這不代表，這個案件已經在這時候結束了。」。民視 ・ 1 天前
台中花毯節、新社花海重新開園 湧入賞花人潮
受鳳凰颱風影響，台中市新社花海暨台中國際花毯節昨天暫停對外開放參觀，武陵、福壽農場及林業署大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區等也預警性閉園，今日皆重新開園，吸引不少民眾前往賞花或上山旅遊。中時新聞網 ・ 1 天前
太子集團反擊了！向新加坡申請解凍資產
[NOWnews今日新聞]柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，並沒收價值約4605億元的12萬多枚比特幣。星港台政府也紛紛採取動作扣押集團旗下資產。太子集團在本周...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
緬甸詐騙主腦佘智江被引渡中國 公安部回應
[NOWnews今日新聞]中國近期下重手，打擊緬北詐騙園區，中國籍賭博大亨、緬甸「KK園區」幕後金主之一佘智江（SheZhijiang），12日已遭泰國引渡回中國，中國公安部強調，這是跨國執法重大成果...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
"假刷條碼真偷貨" 超商店員監守自盜坑雇主近三百萬
中部中心/徐秘康、陳建華來看台中一名倒楣超商加盟主，竟被自己員工給坑了！涉案店員，是以訂包裹"貨到付款"方式，等貨物到店後，再偷偷拆開包裹，拿走黃金飾品等高價商品，侵占將近300萬元！嫌犯雖然到案，卻對於金流交代不清！超商總公司表示，是加盟主督導不周，恐怕得自行吞下這筆賠償！超商店員涉領包裹未付款。受害人指控的，是35歲許姓嫌犯，在八月底到台中市南區的超商，上大夜班，十月開始，他在網購平台，訂購多筆貨，監視器畫面顯示，他領了貨，卻沒有刷條碼付帳，而是用美工刀一一拆開包裹，還丟棄裡面不需要的單據，以避免其他同事在第一時間清查時，發現貨不見了！超商店員涉領包裹未付款。拆解嫌犯犯案手法，在網購平台，訂購多筆黃金飾品等高價包裹，選的是超商"貨到付款"，不過他沒刷條碼、沒給錢，就把貨拿走，直到7天之後，超商系統顯示"未取貨"，商店端卻找不到貨物可以退回，但是，加盟主卻必須把貨款，先上繳給超商！一而再，再而三，嫌犯趁著加盟主家中有喪事，疏於督導的10天，涉嫌侵占貨品154件，金額高達將近260萬元，另外還侵占營業現金32萬元，合計大約291萬元。加盟主心寒指出，嫌犯是更生人，自己願意給對方機會，卻是損失慘重！警方指出，前科累累的嫌犯，已經到案說明，坦承侵占行為，但是，對於變賣地點以及金流去向，都交代不清，警方只能依業務侵占罪嫌，函送法辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：店員訂包裹使用貨到付款 利用7天未取漏洞坑雇主貨款 更多民視新聞報導網購要當心！一頁式廣告、幽靈包裹詐騙橫行 刑事局教你3招自保婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下假賣家騙財8萬元 新北警古人梗圖籲雙11購物潮防詐民視影音 ・ 1 天前
用水暴增6千度「破門獨居婦成白骨」水還在流…女兒：已半年沒和母聯絡
台中市北屯區昨（13）日驚傳「孤獨死」悲劇。一名獨居的曾姓婦人（82歲）因為被發現近2個月來，用水竟然暴增至6000度，台灣自來水公司驚覺異常，隨即進行通報；警方也馬上會同里長及社工到場並破門而入後，驚見曾婦已成一具嚴重腐爛的白骨，初步研判已死亡2至3個月。曾婦女兒接獲通知到警局製作筆錄時，坦言已經有半年沒和母親連繫了。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
「掉髮焦慮」比病痛更折磨！長髮美女勇剃光頭為癌友延續希望
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】根據衛生福利部國民健康署統計，台灣每年新增癌症人數超過13萬例。儘管醫療進步、治療方式日新月異，但「掉髮」仍是癌友最難跨越的身心關卡之一。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，那不只是外貌的改變，更像是一眼就被貼上「癌症病人」標籤的身份揭示，對許多癌友而言，每一根掉落的髮絲，都是信心的流失，許多人因此選擇封閉自己、不願外出，甚至影響治療信心與效果，這樣的心理傷痕往往比身體的疼痛更深。 偏鄉癌友抗癌也不失美麗 假髮線上租借到府服務不間斷 有鑑於此，蔡麗娟副執行長表示，自2009年推動假髮租借服務，已累計超過12萬人次的愛心捐髮，製作之假髮則幫助超過3萬名癌友重新抬頭微笑，那不只是重拾美麗，更是找回對生命的力量。 而假髮租借不只在基金會裡，亦提供至醫院的癌症資源中心，讓癌友在全國各地皆可租借。甚至為了讓癌友更容易取得資源，也有線上租借網站，癌友可以在家就能線上完成試戴及申請，特別適合偏遠地區或體力虛弱的癌友。網站提供超過足夠的假髮庫存，直送到家，這不僅解決交通不便的問題，也讓之前長達2年多的疫情期間服務不中斷。 長髮研究生從在意外表到勇敢剃光頭 為癌友帶來力量 研健康醫療網 ・ 1 天前
8旬婦涉悶死癱瘓50年兒 石崇良：我支持總統特赦
（中央社記者沈佩瑤台北13日電）一名8旬婦疑因心力交瘁，涉嫌悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請總統特赦。衛生福利部長石崇良今天說，「我支持總統特赦」，此案反映出對照顧者的支持需要做更多。中央社 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳上千戶泡水 災民歎「光復2.0」
鳳凰颱風及東北季風的共伴效應引發超大豪雨襲擊宜蘭蘇澳，市區中山路與中原路段淹了一層樓高，上千戶泡水，災情直逼2010年梅姬颱風。消防和軍方緊急進場搜救，幸無傷亡、失聯。水退後，民宅、道路滿是泥濘，災民感歎「我們是光復2.0」。聯合新聞網 ・ 1 天前
「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘涉助詐團「洗錢億元」！北院裁定羈押
台北地檢署偵破一起重大詐騙案，知名麻辣鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉嫌協助詐團洗錢，短短四個月內18名被害人遭詐9億元，其中逾億元贓款流入蔡閔如旗下9家公司，她今（13日）凌晨遭北院裁定羈押。中天新聞網 ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑。王家二女婿今天表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
閃兵遭起訴！坤達「被求處2年8月徒刑」回應了 10字洩真實心聲
藝人閃兵案擴大，自王大陸被查獲後，檢調深入查並搜索約談，已發動共三波搜索，據傳還有第四波，近期有許多藝人主動到案自首，包括阿達、薛仕凌等人，目前全案涉案藝人已達17人。新北地檢署先前已起訴王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人，今（14日）再起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人，建請法院量處2年8月徒刑。對此坤達也透過經紀人回應11字：「深切反省，一切配合司法。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
女闖無人旅社休息.手機充電 業者提告「法院判拘役20天」
台南市 / 綜合報導 有民眾闖入台南一家無人旅社，在一樓休息區休息並讓手機充電，類似狀況還不只一起，疑似有民眾記住大門密碼，看準無人旅社沒有管理人，就輸入密碼進入，但這樣的行為已經違法，一名周姓女子被業者提告，台南地方法院，依侵入住宅判，拘役20天，得易科罰金。監視器畫面拍下，無人旅社大廳，一名男子推出門，要外出，結果身穿紅衣女子，趁這時候走進來，在一樓充電休息，業者報警處理，業者說：「剛剛有人出去，他就從旁邊走進來。」疑似看中無人旅社，平時沒人在現場管理，就趁機溜進來休息，但這邊還是屬於，管制出入的旅宿場所，一般人不可以任意進入，附近鄰居說：「都會有人開車來，住裡面休息，(擅自闖進去)這樣不好啦，要問清楚啦。」租客說：「會給密碼，房號，(就按密碼進去？)，對，這可能是管理方式的問題。」事情發生在台南，這名周姓女子，趁有房客出門時，進到無人旅社休息區，充電休息，其中一間業者不堪其擾，對周姓女子提告，台南地方法院依侵入住宅判，拘役20天得易科罰金，但類似案件不只一次，疑似也有民眾，記住無人旅社大廳密碼，擅自回到大廳休息，像另類的寄生上流，讓業者很困擾。律師洪銘憲說：「無故進入他人之住宅，處一年以下有期徒刑(拘役或9000元以下罰金)，所謂無故，就是未得法益處分權責之同意，而進入他人建築物。」台南第五分局公園所長王瑞勳說：「行為人涉及無故侵入住宅罪，現場將周女帶回偵辦，依侵入住宅罪嫌送辦。」看準無人旅社，平常沒管理人在，沒要住房，卻擅自闖進大廳休息，行為已經違法，警方也建議業者，定期更換密碼，避免類似事情再發生。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前