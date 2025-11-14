南投鹿谷鄉天林宮重修入火慶成謝土醮典 許淑華贈匾祈福

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣鹿谷鄉竹林村小半天地區的信仰中心「天林宮」，將於農曆十月初二至初四盛大舉行「重修入火慶成謝土醮典」，縣長許淑華14日上午特別前往參香祈福，並敬獻匾額，恭賀天林宮重修圓滿，表達對地方信仰及文化傳承的重視。

許縣長指出，天林宮所奉祀的媽祖自清康熙24年(西元1685年)由蘇姓先民恭請渡海來臺，康熙39年(西元1700年) 輾轉安座於小半天地區，距今已有300多年歷史，從簡易草寮到民國42年興建木造廟宇、民國73年擴建新廟，再到這次重修，已是鹿谷鄉竹林村、小半天地區的信仰寄託，她此次贈匾，也上香祈求媽祖庇佑地方風調雨順、恭賀天林宮廟貌巍峨、香火鼎盛。

天林宮副主委蘇福凱說，天林宮於民國113年農曆6月19日動工重修，本月舉行入火慶成謝土醮典，意義非凡，感謝縣長的蒞臨。

位在竹山鎮市區的慈惠堂，將於18日盛大舉行「入火安座大典暨建堂65週年堂慶」，許縣長也特地前往向瑤池金母上香祈福、致贈匾額，感謝慈惠堂長年來在竹山地區推動的公益善行。她也向廟方宣導，縣府目前有環保金爐及電子鞭炮補助計畫，歡迎廟方申請，一起為環保盡心力。

許縣長表示，慈惠堂創建至今，秉持「慈悲為懷、惠澤眾生」的宗旨，是竹山地區鄉親重要的精神寄託，此次重新落成與安座，象徵著堂宇新氣象、香火永綿延，也展現信眾對信仰的堅定與傳承。慈惠堂不僅是宗教場所，也是實踐社會責任的楷模，多年來持續推廣善行、濟助弱勢，讓「惠澤眾生」的宗旨真正落實到社區服務之中。（照片記者謝雅情翻攝）