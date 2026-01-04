南投鹿谷 溪頭路上品茶、茶泡飯

「山間沏」的裝潢設計融合了現代工業風格與溫潤的木質調，共同營造出舒適宜人的氛圍。整個用餐區明亮寬敞，自然光透過大片窗戶灑落進來，讓空間充滿生機。

山間沏還開闢了一處別緻的日式風格用餐區，搭配上低矮的桌椅，營造出極致的寧靜氛圍。

「茶泡飯」搭配了兩樣小菜，而主餐是烤鯖魚飯，米飯上還點綴著細緻的海苔絲與蓬鬆的炒蛋，以及增添口感的白色米果粒。

鯖魚本身的肉質細緻鮮嫩，而被茶湯浸潤過的米飯，吸飽了醬汁和茶的精華，帶有一種溫暖的醬香。

山間沏的「冰釀梅漬番茄」外觀呈現出誘人的鮮紅飽滿色澤。入口首先感受到的是一股清新自然的酸甜滋味。而在品嚐的過程中，你會捕捉到一絲微弱卻迷人的紫蘇香氣，讓整體風味更加豐富。

山間沏

南投縣鹿谷鄉興產路70-9號





