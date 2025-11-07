南投黃昏市場溫體豬肉開賣 生意強強滾

全國豬隻7日恢復屠宰，南投市黃昏市場豬肉攤商忙著分切、販售溫體豬肉，買氣熱絡。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕全國豬隻因非洲豬瘟疫情禁運、禁宰15天，今(7日)解禁，南投縣各黃昏市場豬肉攤下午開始也恢復營業，由於民眾多日未吃到現宰溫體豬肉，紛紛上門購買，生意強強滾，有豬肉攤商表示，因不少老顧客預訂，疫情前原本每天只賣3至5頭豬，昨特別加倍訂購10頭豬販售。

南投縣農產運銷公司昨天分上、下午兩批拍賣2602頭豬隻，上午場拍賣完後隨即屠宰，現宰溫體豬肉終於重新上市，南投縣各黃昏市場豬肉攤下午即開賣。其中位於南投市公園路的黃昏市場，聚集多家豬肉攤商，業者忙著分切、販售，買氣熱絡。

豬肉攤商表示，全國豬隻禁運、禁宰15天後，許多民眾都很懷念現宰鮮美溫體豬肉滋味，畢竟溫體豬肉與冷凍豬肉口感大不同，許多老顧客得知今天恢復開賣後，紛紛預訂豬肉，且許多販售爌肉飯、排骨飯及肉圓的餐飲小吃店，也都堅持用溫體豬肉，市場需求量大，所以這幾天會多訂購豬隻販售。

全國豬隻7日恢復屠宰，南投市黃昏市場豬肉攤下午即開賣溫體豬肉。(記者張協昇攝)

