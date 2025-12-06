南投黑熊出沒！南豐、翠華部落現蹤 離露營區僅350米

民眾拿手電筒一照，樹叢裡竟然是台灣黑熊。（圖／東森新聞）





日本出現熊害危機，甚至攻擊人類；南投仁愛最近也有民眾目擊台灣黑熊出沒。第一次是在12月2日晚間，一隻黑熊出現在海拔1025公尺的樹叢，距離350公尺就是露營區；接著隔天白天，又有一隻黑熊在南豐村海拔1731公尺的山壁上被發現，附近就是茶園。居民第一次離熊那麼近，難免恐慌；林保署已啟動監測機制，提醒民眾提高警覺。

樹叢裡出現黑影竄動，民眾拿手電筒一照，黑影露出兩點亮光，仔細一看竟然是台灣黑熊。

仁愛鄉南豐村居民：「台灣黑熊！哇啊，為什麼有熊？」

這隻體型不小的台灣黑熊，發現有人後快速往邊坡離開。隔天上午，在翠華村北港溪上游對岸山壁處，又有一隻台灣黑熊在山壁間攀爬。而居民首次通報的目擊地點，就在仁愛鄉南豐村。

居民：「離我們比較近，應該算今年第一次。我們怎麼知道牠會不會破壞？搞不好牠會吃什麼，我們都不知道。」

台灣黑熊兩度出現，2日晚間南豐村民巡視水管時，在眉溪部落海拔1025公尺處發現熊影，距離350公尺外就是露營區。隔天3日另一隻黑熊，則出現在翠華村部落海拔1731公尺的山壁，附近茶園不少，引起民眾擔心。

屏科大野生動物保育研究所教授黃美秀：「在茶園附近或對岸峭壁看到熊，其實不用太驚慌，這裡是牠活動的地方。如果牠持續回來，可能代表這裡有吸引牠的食物。保持距離、提高警覺即可。」

林保署南投分署自然保育科科長楊曼蕾：「在第一時間啟動監測跟預防工作，並提供熊鈴及防熊噴霧供民眾驅熊使用。」

日本近期出現熊害，如今台灣黑熊也靠近人類生活區。儘管專家表示不必過度恐慌，但民眾仍擔心，牠們是否因食物短缺或族群擴張而往人類活動處移動。相關單位提醒，當地居民與遊客應減少夜間外出；若遇見黑熊，要保持冷靜並盡量遠離。

