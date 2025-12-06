南投黑熊出沒！攀爬峭壁 距離露營區350公尺

南投黑熊出沒，居民拍下牠正在攀爬峭壁。林保署南投分署提供



黑熊出沒南投縣仁愛鄉眉溪及翠巒部落！12月4日及5日，南投仁愛鄉南豐村及翠華村部落居民，目擊到黑熊，該2處地點是首次接獲民眾通報黑熊蹤跡，林保署南投分署啟動監測及預防工作，也提醒民眾提高警覺。

南投黑熊出沒，居民拍下牠正在攀爬峭壁。林保署南投分署提供

南投黑熊出沒，居民拍下牠正在攀爬峭壁。林保署南投分署提供

南投分署表示，12月4日上午接獲民眾通報，夜間在仁愛鄉南豐村眉溪部落，海拔高度約1,025公尺目擊一隻台灣黑熊，黑熊見到人後隨即往邊坡跑離。黑熊出沒位置附近為茶園， 距離350公尺處則有露營區。

分署已經聯繫該營區老闆加強宣導，請遊客配合將煮完的食物廚餘收妥，並將營區內的蜂箱移除。除加強巡查，也在現場架設紅外線自動照相機。

廣告 廣告

此外，12月5日上午接獲臺中分署轉知，南投縣仁愛鄉翠華村翠巒社區理事長林國強通報，3日上午於北港溪上游對岸山壁處目擊一隻台灣黑熊活動，經了解，該地點海拔1,731公尺，附近以茶園居多。

南投分署呼籲民眾，若在山區遇見黑熊，應保持冷靜與距離，避免靠近或追逐拍照，並切勿隨意棄置食物；登山應結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具，若有目擊黑熊、黑熊入侵或遭誤捕受困等情事，請立即撥打1999或0800-000-930（您您您救山林）通報。

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生