南投「不老.原民」圓夢工坊12/6日埔里展成果

【記者林玉芬/南投報導】南投縣政府2日舉行南投「不老.原民」圓夢工坊-南投縣原住民族文化健康站長者圓夢計畫成果展記者會，由武界文化健康站長者帶來充滿布農族活力與熱情的舞蹈表演，為活動揭開序幕，隨後進行計畫執行紀錄影片的首映及感人的圓夢故事分享，圓夢計畫有23個文化健康站參與，每站長者皆完成100個圓夢商品。



副縣長王瑞德、縣議員林庭秝、仁愛鄉公所和眾多原鄉村長，與圓夢計畫起點的武界文健站長輩們，將象徵「圓夢啟程」的登機證，張貼到「不老原民站」直達「圓夢工坊站」的機票上，宣示這項計畫不僅成功啟動，還將以成果展擴大呈現長輩們的圓夢創作心血。

王瑞德表示，圓夢計畫兼顧文化傳承與長者福祉，透過符合原住民族文化特性的傳統技藝培力課程，協助長者傳承部落智慧，更創造講師、助教等多元就業機會，完善在地原民長者福利服務網絡。協助23個文化健康站長者，透過創作圓夢商品，讓老人家搭飛機、去海邊、登台北101等心願，實現自我價值與夢想，落實全齡宜居南投縣「樂齡共好」發展目標。12月6號大家一定要到埔里綜合球場參加「不老.原民」圓夢工坊成果展，採買不老原民手工創作、獨一無二的工藝品，一起來幫助他們圓夢。

會場上展示商品種類多元，涵蓋傳統飾品及織品、布農傳統串珠手鍊、項鍊、耳環、傳統揹袋、獵人背包、頭飾、傳統織帶鑰匙圈、魚夫帽、苧麻掛飾、原民風格編織提杯袋、植物染束口袋、原民特色眼鏡盒、印鑑盒收納盒、原風拼布、皮革手縫悠遊卡套、水苔球彩繪圖騰底座、 擴香石、手工皂、精油香氛蠟燭、馬告豬肉醃製、馬告香腸、馬告檸檬冰茶等。每一件圓夢商品都承載著長輩的夢想與自信心，希望社會給予最大的支持，不老原民長者後續將以自我實現、樂齡共好及永續部落為主軸，安排旅遊、攝影繪本、拍攝形象照或打造藝術寫真集等方式，實踐自己的夢想清單。