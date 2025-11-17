南投 中寮鄉長選戰 鄉代、政二代角逐

國民黨籍中寮鄉長廖宜賢2任屆滿，各方人馬蠢蠢欲動，同黨鄉民代表周俊霖動作頻頻，縣長許淑華、立委馬文君會勘，都可以看到他的身影；周的同事、鄉代張裕發也躍躍欲試。曾幫民進黨前立委蔡培慧輔選、無黨籍前鄉長張永輝，3年前回鍋挑戰廖宜賢失利，其兒子張惟荀有意從政，據悉他拉攏各方勢力積極幫兒子鋪路。

75歲的廖宜賢歷經3屆議員，為人木訥寡言，做事認真踏實，任內爭取中寮鄉各項建設，如道路改善、野溪坑溝整治、興建橋梁等，也關心教育、社福，爭取學校、社區發展協會等機關設備更新不遺餘力，民國107年張永輝2任鄉長屆滿，他在鄉親勸進下轉戰鄉長，明年也將屆滿卸任，鄉民代表周俊霖、張裕發勤走基層，無黨籍政二代張惟荀也有意角逐中寮鄉長。

中寮鄉8成以上居民務農維生，54歲的周俊霖農民出身，為了替農民發聲從政，歷任4屆的鄉代，基層實力穩固，盼增加農民收益，吸引青年返鄉，一起集思廣益建設故鄉，以往他以無黨籍參選，2年多前加入國民黨，有意轉戰中寮鄉鄉長，常跟著廖宜賢到處會勘。

60歲的張裕發曾任鄉代會主席，感慨中寮建設停擺，人口大量外流，身為農家子弟，深知農民與地方建設需求，107年與廖宜賢等人角逐中寮鄉長失利，廖宜賢屆滿，他雖然想再次挑戰，卻遲遲未表態，仍持觀望態度。

35歲政二代張惟荀最年輕，曾任鹿谷鄉公所建設課長，現任南投縣環保局科長，從小耳濡目染下，對政治充滿熱忱，有意挑戰中寮鄉長，其父親張永輝擔任鄉長時政績卓著，讓鄉庫從負債1億多元，卸任時結餘約9000萬元，還打破無法連任的「中寮魔咒」，父親的政治光環能否庇蔭他直闖政壇或變從政包袱，成各界焦點。