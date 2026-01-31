南投 九族櫻花祭登場 2月中滿開

南投縣繼信義鄉草坪頭、暨南大學後，九族文化村也宣布櫻花祭開跑。園內6大品種、逾6000株櫻花已蓄勢待發，預估2月中旬進入花期巔峰；若對花況有顧慮，民眾可事先透過官網即時花況查詢，作為行程規畫參考，避免撲空。

九族櫻花祭號稱全台規模最大，相較縣內的信義鄉草坪頭、暨南大學各約4000多株櫻花，園區內6大品種、逾6000株櫻花接力綻放。花期從1月31日至3月8日，1月下旬由枝垂櫻率先盛開，2月上、中旬輪到色澤紅豔的八重櫻，2月中、下旬則換上吉野櫻、富士櫻、山櫻及台灣雪櫻登場，預估2月中旬起正式進入最佳賞花期。

今年適逢九族文化村開園40周年，園區推出充滿原住民族力量感的「火焰歌舞祭典」炒熱氣氛，以及首度亮相的櫻花祭招財貓「九萬兩」。民眾不但可以與高達4公尺的招財貓充氣氣球拍照，還能在具矽膠觸感的互動看板上撫摸牠的小肉掌，祈求新年好運。

九族文化村企畫部副理彭翔毅提醒，花況受氣候因素影響，每年略有不同，為免遊客掃興，園區官網設有即時花況轉播，民眾入園前可先上官網查詢，確保入園時能欣賞到理想花況。

另外，2月14日至3月8日頗受好評的夜間賞櫻活動登場，但要注意的是，除了除夕（2月16日）僅營業至下午3時，其餘時間皆延長至晚間7時30分，夜間並安排「夜舞祭」作為壓軸演出。