南投一、二選區議員 各方競逐

南投縣第一選區議員10席、第二選區議員8席，有議員轉換跑道選鄉鎮長，讓後輩有拚搏空間。（楊靜茹攝）

南投縣第一選區（南投市、名間鄉）議員10席，其中無黨籍議員蔡宗智轉換跑道角逐名間鄉長，其餘力拚連任，空出1席議員，讓後輩有拚搏空間，國民黨南投市民代表廖怡琇及陳志斌、退休警官張錫淵將挑戰議員，民進黨老將賴燕雪也將回鍋；南投縣第二選區（草屯鎮、中寮鄉）議員8席，其中強棒簡賜勝補選上草屯鎮長，也引爆各方競逐。

南投縣議員分為8個選區、共37席，第20屆議員選舉，第一選區應選10席，卻吸引26人登記角逐，參選爆炸，成為超級戰區，因此新人輩出，6席新人包括民進黨沈夙崢、吳棋楠，國民黨林儒暘，民眾黨簡千翔及無黨籍張婉慈，資深議員曾振炎因詐領助理費、涉賄選當選無效，由國民黨張秀枝遞補。

明年縣議員選舉，投一選區10席議員除3連霸議員蔡宗智轉換跑道選名間鄉長，其餘續拚連任，僅空出1席卻搶破頭。角逐南投市長失利的民進黨老將賴燕雪將回鍋，她曾獲全縣第一高票，且該選區選票一向僅2席民進黨議員的空間，讓同黨議員沈夙崢、吳棋楠備感壓力；國民黨廖怡琇、陳志斌、張錫淵也磨刀霍霍，同黨議員林儒暘、張秀枝、宋懷琳即使有現任優勢，也繃緊神經衝刺。

投二選區8席議員，廖梓佑、李洲忠、莊士傑、簡峻庭是選區資深議員，有一定選票基礎，唐曉棻、蔡銘軒爭取3連霸，選區新人林友友則是5連霸議員林永鴻的女兒，基層實力不容小覷，由於選區強棒簡賜勝今年初轉換跑道補選上草屯鎮長，空出1席引爆各方競逐。

投二選區本屆落選頭民進黨李帛璋在2022地方選舉獲3355票、5.52％得票率，有意捲土重來，同黨洪巧娟也宣布參選，國民黨立委謝龍介的助理林佳穎、張永鴻也勤走選區積極布局，中寮鄉長廖宜賢打著「中寮鄉要有議員」有意回鍋，使選情更緊繃。