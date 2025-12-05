南投 仁愛國中交通車 3路線服務住宿生

立委馬文君（右二）向教育部國教署爭取補助租賃7輛交通車，分別行駛力行線、盧山德鹿谷線、親愛萬大法治線，方便仁愛國中住宿生往返宿舍及住家。（楊靜茹攝）

南投縣仁愛鄉境內聚落分散，廣設12所國小，卻僅1所國中，因此提供學生住宿，立委馬文君得知仁愛國中逾9成住宿生無公車可搭乘返校、返家，只能靠家長開車接送，向國教署爭取補助租賃7輛交通車5日啟用，分別行駛力行線、盧山德鹿谷線、親愛萬大法治線，住宿生們向馬文君致謝，開心搭車返家過周末。

仁愛鄉僅設置1所仁愛國中，學生住家距學校最遠達42公里，為了方便學區內12所國小畢業生就學，學校設有宿舍，不過54名住宿生，其中49人返家或回宿舍，均無公車可搭乘，若家長忙於農務沒空接送，衍生住宿生中輟風險，立委馬文君得知向教育部爭取住宿生交通車。

這7輛由教育部國教署經費租賃的交通車，分別行駛力行線、盧山德鹿谷線、親愛萬大法治線共3條路線，每周五開車送住宿生返家，每周日再接送住宿生回學校宿舍，5日舉行交通車啟用典禮，馬文君與南投縣教育處副處長吳美玲、仁愛鄉鄉長江子信等來賓歡喜剪綵，住宿生們在啟用典禮後，依序上車開心返家。

住宿生說，父母在部落務農，經常天黑後才能搭父母的車返家，農忙時根本沒空來接他回家，只能被迫留宿，在宿舍相當無聊，如今有了交通車，周周都能回家。另一名學生透露，她升上國中並住宿後，總算理解部落為何有學長中輟在家。

校長張文嘉指出，住宿生交通車啟用後，學生返校不會因公車班次不足、或家長無法接送而遲到，或造成缺課甚至中輟。期盼住宿生交通車計畫能持續獲教育部支持，讓孩子能穩定就學。