南投 信義梅海接力開 賞花留意交管

信義鄉外坪頂賞梅區梅花開了約7成，近20公頃「香雪海」美景，吸引大批遊客穿梭梅林尋幽訪勝。（楊靜茹攝）

接連冷氣團夾帶水氣澆灌下，南投縣信義鄉梅花瞬間怒放，外坪頂梅花開了約7成，近20公頃「香雪海」美景，吸引大批遊客穿梭梅林尋幽訪勝，直呼「滿山遍野鋪上白色花毯，似雪景，淡雅梅花清香撲鼻而來，超療癒！」信義鄉農會指出，各賞梅區近期陸續將滿開，籲民眾把握最佳遊賞時機，提醒遊客配合相關交通管制措施。

信義鄉早期生產的梅子銷往日本，有梅子故鄉美稱，從信義鄉梅子夢工廠園區、牛稠坑、風櫃斗、烏松崙、土場、外坪頂等區域都是賞梅聖地，各賞梅區最佳觀賞期即日起陸續登場。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張志雄指出，每座梅園各有千秋，烏松崙可欣賞梅花與油菜花同框景致，外坪頂蔡家古厝梅園則流露古樸風雅，目前土場的梅花已經開了8成，接近滿開，外坪頂梅花也開了7成，近期各賞梅區的梅花將接力盛開。

遊客廖先生說，他們看到網路的美照，得知梅花已經盛開，立即約三五好友上山賞梅花，邊爬山邊賞花邊拍照，不僅沿途山景如畫，空氣中還散發淡淡清香，真的很療癒。

南投縣警局信義分局公告，因應賞梅季節即日起至2月8日期間，投91線全線、全時禁止甲類大客車行駛。花季期間假日投91線5.5K風櫃斗土地公廟至14.4K羅娜橋路段，將進行單向交通管制；台21線95K筆石橋不得由新鄉路進入牛稠坑賞梅區；土場梅區自台21線98.5K進入投91線（原投59線）採單向通行。提醒前往上述賞梅區用路人配合交管措施。